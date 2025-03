Mais da metade dos brasileiros desaprova o governo Trump, diz Ipespe

Uma pesquisa do Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe) mostrou que 54% dos brasileiros desaprovam o governo de Donald Trump nos EUA. O presidente dos Estados Unidos completou pouco mais de dois meses no cargo após vencer as eleições de 2024.

Segundo o levantamento, que ouviu 2.500 pessoas em todo o país de 20 a 25 de março, 39% disseram aprovar a gestão do republicano — outros 7% afirmam não saber responder.

Eles foram perguntados: "De modo geral, considerando as ações do Presidente Trump com relação aos Estados Unidos e ao mundo, incluindo o Brasil, o(a) Sr(a) aprova ou desaprova o Governo Trump até agora?"

Entre os brasileiros que desaprovam o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo o Ipespe, 30% avaliam de forma negativa a presidência norte-americana. Já entre que os que avalizam a atual administração, 61% desaprovam o republicano.

Alguns recortes da pesquisa, que será apresentada formalmente no programa CNN Eleições: 2026 Já Começou, exibido todos os últimos domingos de cada mês, às 22h45, na CNN Brasil, chamam a atenção:

Uma questão de gênero: 60% das mulheres afirmaram desaprovar o governo de Trump ante 49% dos homens que responderam à pesquisa;

60% das mulheres afirmaram desaprovar o governo de Trump ante 49% dos homens que responderam à pesquisa; Nível de instrução: A aprovação de Trump melhora com o nível de instrução. Entre pessoas com o nível fundamental e médio, a desaprovação foi 53% e 57%, respectivamente; 48% dos respondentes com ensino superior desaprovam a gestão;

A aprovação de Trump melhora com o nível de instrução. Entre pessoas com o nível fundamental e médio, a desaprovação foi 53% e 57%, respectivamente; 48% dos respondentes com ensino superior desaprovam a gestão; Diferença geográfica: os sentimentos em relação ao presidente dos EUA variam segundo a região do Brasil. No Sudeste (55% de desaprovação), Norte (51%) e Nordeste (61%), a maioria dos brasileiros o desaprova. Já no Sul, 46% desaprovam ante os 45% que disseram aprovar. No Centro-Oeste, 44% disseram tanto aprovar quanto desaprovar o governo Trump — embora por lá haja o maior nível de pessoas que não souberam responder, 11%.

Aprovação de Trump nos EUA

Nos EUA, Trump mantém uma média de aprovação de 45% em seu segundo mandato — superior aos 41% registrados durante todo o primeiro mandato, segundo a Gallup. Os dados mais recentes de diferentes institutos mostram oscilações dentro da margem de erro, com variações entre 44% e 48% de aprovação e taxas de desaprovação levemente superiores.

Mesmo após o vazamento de planos militares classificados, considerado grave por 74% dos entrevistados em uma pesquisa da YouGov, inclusive por 60% dos republicanos, a imagem de Trump se manteve estável em parte das sondagens. A Economist/YouGov apontou uma leve alta, com 48% de aprovação e 46% de reprovação.

Outras pesquisas, como Reuters/Ipsos e Morning Consult, indicaram até 51% de desaprovação. As sondagens também mostraram que a maioria dos eleitores defende que o presidente obedeça ordens judiciais, ponto de tensão com o Judiciário após deportações de migrantes usando a Alien Enemies Act, de 1798.

Além disso, a condução da economia tem dividido os eleitores: em algumas pesquisas, a reprovação superou a aprovação pela primeira vez. O cenário é agravado por disputas comerciais com parceiros como Canadá e México, cortes na máquina pública e críticas à proximidade de Trump com a Rússia — rejeitada até por parte dos republicanos.

Mesmo assim, o desempenho médio de Trump supera sua própria marca histórica: ele tinha uma média de 41% de aprovação na mesma época do seu primeiro mandato.

Em contrapartida, o republicano está abaixo dos 54% de aprovação que Joe Biden tinha no mesmo ponto de seu mandato, em março de 2021.