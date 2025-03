Trump concede perdão a fundadores de corretora cripto condenados por lavagem de dinheiro

O presidente Donald Trump concedeu na última quinta-feira, 27, um perdão presidencial para os três fundadores da corretora de criptomoedas BitMEX. Arthur Hayes, Benjamin Delo e Samuel Reed foram condenados pela Justiça do país, acusados de não terem tomado medidas para evitar a lavagem de dinheiro pela exchange.

Os três executivos chegaram a se declarar culpados das acusações e foram condenados a pagar um total de US$ 30 milhões em multas. Na época, a Justiça afirmou que a BitMEX falhou em implementar medidas contra lavagem de dinheiro e de verificação de clientes.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuita

As autoridades do país disseram que a BitMEX era uma "plataforma para lavagem de dinheiro" e que a decisão da corretora de deixar o mercado dos Estados Unidos eram uma "farsa" para evitar punições. A exchange também foi condenada em 2024 a pagar uma multa de US$ 100 milhões.

Ao justificar o perdão presidencial, o executivo Benjamin Delo disse que as autoridades do país "miraram erroneamente na BitMEX e nos seus fundadores". Ele defendeu ainda que os executivos e a exchange "nunca deveriam ter sido processados por meio de uma lei obscura e antiquada".

"Um erro judiciário foi corrigido hoje e, apesar da angústia pela qual passei nos últimos anos, estou feliz por ter limpado meu nome e poder continuar minha vida e meu trabalho filantrópico sem o fardo de uma condenação infundada", declarou o executivo.

A BitMEX foi fundada em 2014 e chegou a ser uma das maiores corretoras do mercado de criptomoedas, mas progressivamente perdeu espaço no setor. Na época da investigação, as autoridades americanas disseram que os fundadores sabiam dos possíveis crimes, mas escolheram não combatê-los.

O novo perdão presidencial de Trump faz parte de uma série de aproximações do presidente dos Estados Unidos com o mercado de criptomoedas. O político tem adotado e defendido medidas favoráveis para o setor, incluindo um novo arcabouço regulatório.

Logo no início de sua gestão, ele também concedeu um perdão presidencial para Ross Ulbricht, fundador do site Silk Road. Preso há mais de 10 anos, ele era acusado de ter criado um site da Dark Web que possibilitava a negociação de órgãos e drogas, aceitando pagamentos em bitcoin.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok