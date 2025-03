Governo dos EUA envia por engano planos de ataque ao Iêmen a jornalista; Trump diz 'desconhecer'

O jornalista e editor-chefe da revista The Atlantic, Jeffrey Goldberg, revelou nesta segunda-feira ter sido incluído, aparentemente por engano, em um grupo formado por integrantes do alto escalão do governo dos EUA, e que discutiu detalhadamente os planos para um ataque contra os houthis no Iêmen. A Casa Branca disse que as mensagens “parecem ser autênticas”, e Trump disse desconhecer a troca de textos.

Em reportagem publicada no site da revista, Goldberg afirma ter recebido, no dia 11 de março, um pedido de conexão de uma pessoa identificada como Michael Waltz no aplicativo de mensagens Signal, considerado mais seguro do que serviços como o WhatsApp ou o Telegram. O jornalista inicialmente pensou se tratar de um assessor do conselheiro de Segurança Nacional de Trump, ou alguém querendo se passar por ele.

Dois dias depois, Goldberg foi incluído em uma conversa de grupo, destinado a coordenar discussões sobre uma potencial ação militar contra a milícia houthi no Iêmen — o grupo, aliado do Irã, foi responsável por ataques a embarcações na entrada do Mar Vermelho e contra o território de Israel, como retaliação pela guerra em Gaza. Como apontou o jornalista, a ordem dada foi para que os envolvidos no diálogo indicassem seus melhores assessores para atuarem na coordenação da ofensiva.

Foi quando a lista dos membros começou a surgir, e quando Goldberg percebeu que teria acesso a uma discussão de segurança nacional que nenhum jornalista deveria acompanhar. O primeiro a digitar e indicar um representante foi um usuário identificado como MAR, iniciais do nome do secretário de Estado Marco Rubio. Em seguida, outro usuário, identificado como JD Vance — vice-presidente dos EUA — fez sua indicação, seguido por chefes de serviços de inteligência, dos Departamento do Tesouro e de Defesa, além do Conselho de Segurança Nacional.