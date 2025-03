Trump recorrerá a lei antiga de 1798 para acelerar deportações

O mandatário dos Estados Unidos, Donald Trump, invocará uma lei antiga, datada de 1798, que permite ao presidente deter ou deportar nativos e cidadãos de uma nação estrangeira, a fim de acelerar as deportações em massa.

De acordo com vários veículos de comunicação locais, citando fontes familiarizadas com o assunto, Trump invocará a Lei dos Inimigos Estrangeiros na sexta-feira, o que lhe permitiria deportar migrantes sem uma audiência.

Essa ação foi discutida dentro do governo Trump várias vezes, de acordo com as fontes, lembrando que Trump indicou durante sua campanha eleitoral — na qual a questão da imigração estava em primeiro plano — e em seu discurso de posse que planejava recorrer a essa lei.

"Invocando a Lei de Inimigos Estrangeiros de 1798, orientarei nosso governo a usar o poder total e imenso da aplicação da lei federal e estadual para eliminar a presença de todas as gangues estrangeiras e redes criminosas que trazem crimes devastadores para o solo americano", disse Trump em seu discurso de posse em 20 de janeiro.

Implicações da Lei de Inimigos Estrangeiros

Embora os detalhes ainda não sejam conhecidos, essa lei permitiria não apenas a deportação daqueles que chegam pela fronteira sul com o México, mas também de outros estrangeiros, como no caso do palestino Mahmoud Khalil, acusado de terrorismo por supostamente ter defendido o Hamas. Sua detenção e proposta de deportação provocaram uma onda de protestos em Nova York.

A Lei de Inimigos Estrangeiros não é invocada desde a Segunda Guerra Mundial, quando foi usada para deter nipo-americanos.