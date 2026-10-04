Brasil
Guia do CidadãoInfraestruturaEleições 2026Agregador Inteligov/EXAMEPerfil dos candidatos

Apuração de senador no Maranhão: veja quem está na frente

Estado tem 5,1 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 00h29.

Priorizar nos meus resultados Google

Os eleitores do Maranhão vão às urnas neste domingo, 4, para escolher os próximos senadores da República. O estado tem 5,1 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o fechamento das urnas, os resultados serão divulgados progressivamente pelo TSE.

O desempenho dos candidatos no Maranhão será acompanhado durante a totalização dos votos.

yt thumbnail

Quem está ganhando no Maranhão?

A apuração no será atualizada conforme os votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.

Quem são os candidatos a senador em Goiás

  • Cidônio Gonçalves (PL) — 222
  • Dr. Hilton Gonçalo (Mobiliza) — 333
  • Eliziane Gama (PT) — 133
  • Enilton Rodrigues (PSOL) — 500
  • Fufuca / André Fufuca (PP) — 111
  • Lahesio Bonfim (NOVO) — 300
  • Raimundo Moreira (PCB) — 212
  • Roseana Sarney (MDB) — 151
  • Simplício Araújo (DC) — 277
  • Weverton Rocha (PDT) —123
  •  Wilson Leite (PSTU) — 160

Perguntas frequentes

Quando será o primeiro turno das eleições 2026? ＋

O primeiro turno das eleições será realizado neste domingo, 4 de outubro de 2026.

Que horas começa e termina a votação? ＋

A votação ocorre das 8h às 17h, de acordo com o horário de Brasília. Eleitores que estiverem na fila no momento do encerramento ainda poderão votar.

Quantos eleitores podem votar nas eleições 2026? ＋

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 158.765.543 eleitoras e eleitores estão aptos a votar nas eleições gerais de 2026.

Quais cargos estão em disputa em 2026? ＋

Os eleitores escolherão presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, dois senadores e respectivos suplentes, deputado federal e deputado estadual ou distrital.

Onde acompanhar o resultado das eleições 2026? ＋

A EXAME terá uma página dedicada à apuração, com acompanhamento dos resultados para presidente, governos estaduais e Senado, além de cobertura jornalística e transmissão ao vivo.

Quando será o segundo turno das eleições 2026? ＋

O eventual segundo turno será realizado em 25 de outubro para presidente da República e governador nos estados em que houver necessidade de uma nova votação.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Maranhão

Mais de Brasil

Apuração para governador no Maranhão: veja quem está na frente

Apuração de presidente no Maranhão: veja em tempo real quem está ganhando a eleição

Apuração de senador em Goiás: veja quem está na frente

Apuração para governador em Goiás: veja quem está ganhando em tempo real

Mais na Exame

Brasil

Apuração para governador no Maranhão: veja quem está na frente