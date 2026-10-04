Apuração de senador no Maranhão: veja quem está na frente

Os eleitores do Maranhão vão às urnas neste domingo, 4, para escolher os próximos senadores da República. O estado tem 5,1 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Após o fechamento das urnas, os resultados serão divulgados progressivamente pelo TSE.

O desempenho dos candidatos no Maranhão será acompanhado durante a totalização dos votos.

Quem está ganhando no Maranhão?

A apuração no será atualizada conforme os votos forem contabilizados pela Justiça Eleitoral.

Quem são os candidatos a senador em Goiás

Cidônio Gonçalves (PL) — 222

Dr. Hilton Gonçalo (Mobiliza) — 333

Eliziane Gama (PT) — 133

Enilton Rodrigues (PSOL) — 500

Fufuca / André Fufuca (PP) — 111

Lahesio Bonfim (NOVO) — 300

Raimundo Moreira (PCB) — 212

Roseana Sarney (MDB) — 151

Simplício Araújo (DC) — 277

Weverton Rocha (PDT) —123

Wilson Leite (PSTU) — 160