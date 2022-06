Lideranças da região parabenizam Petro por vitória; Bolsonaro ainda não se manifestou

O senador de esquerda Gustavo Petro venceu as eleições colombianas neste domingo, 19, derrotando no segundo turno o empresário Rodolfo Hernández. Com eleição apertada e pesquisas dando empate técnico até os últimos dias, Petro terminou com pouco mais de 50,4% dos votos.

A vitória gerou repercussão entre as lideranças na América Latina, e os principais nomes da região parabenizaram o novo presidente eleito colombiano após a confirmação do resultado.

A eleição de Petro foi comemorada sobretudo por líderes de esquerda na região, mas nomes à direita, como o presidente do Equador, Guillermo Lasso, e os líderes de oposição na Venezuela, Henrique Capriles e Juan Guaidó, também parabenizaram Petro pela vitória.

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, ainda não havia falado publicamente sobre a eleição colombiana até o fim do dia neste domingo. O Itamaraty também não se pronunciou até o fechamento desta reportagem.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que disputará a eleição presidencial no Brasil contra Bolsonaro e que compartilha posicionamento de esquerda com Petro, falou sobre o resultado em seu perfil no Twitter. "Desejo sucesso a Petro em seu governo. A sua vitória fortalece a democracia e as forças progressistas na América Latina", escreveu Lula (veja abaixo).

A eleição na Colômbia é crucial para o equilíbrio de forças na região, sendo o país o segundo mais populoso da América do Sul (atrás do Brasil) e terceira maior economia (atrás de Brasil e Argentina).

Economista, guerrilheiro na juventude e ex-prefeito da capital Bogotá, Petro será o primeiro presidente de esquerda da história da Colômbia, e sua vice, Francia Marquez, a primeira mulher negra.

A posse será em agosto, e, até lá, a principal expectativa é pelas sinalizações sobre o gabinete e medidas práticas do novo governo passada a eleição. Durante a campanha, Petro apresentou propostas como maior taxação dos mais ricos e medidas ambientais.

Veja abaixo a repercussão das lideranças na América Latina sobre a vitória de Petro.

Alberto Fernández (Argentina)

Me llena de alegría el triunfo obtenido por @petrogustavo y @FranciaMarquezM con el que culmina el proceso electoral en Colombia. Acabo de transmitirle al presidente electo mis felicitaciones por la confianza que el pueblo colombiano ha depositado en él. pic.twitter.com/cmbcTeduJn — Alberto Fernández (@alferdez) June 19, 2022

Gabriel Boric (Chile)

Acabo de hablar con @petrogustavo para felicitarlo por su triunfo en la presidencia de Colombia junto a @FranciaMarquezM. Alegría para América Latina! Trabajaremos juntos por la unidad de nuestro continente en los desafíos de un mundo que cambia velozmente. Seguimos! — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) June 19, 2022

Guillermo Lasso (Equador)

He felicitado telefónicamente a @petrogustavo por su elección como presidente de nuestra hermana República de Colombia y reiteré la disposición de nuestro Gobierno para fortalecer la amistad y cooperación, priorizando el desarrollo y la integración de nuestros pueblos. — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) June 19, 2022

José Manuel López Obrador (México)

El triunfo de Gustavo Petro es histórico. Los conservadores de Colombia siempre han sido tenaces y duros. El escritor José María Vargas Vila relataba que los dictadores de su país "mojaban en agua bendita su puñal antes de matar". 1/3 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 19, 2022

Pedro Castillo (Peru)

Acabo de llamar a @petrogustavo para felicitarlo por su histórico triunfo democrático en Colombia. Nos une un sentimiento en común que busca mejoras colectivas, sociales y de integración regional para nuestros pueblos. Hermano Gustavo, cuente siempre con el apoyo del Perú. — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) June 19, 2022

Luis Arce (Bolívia)

¡Enhorabuena por el pueblo colombiano! Nuestras felicitaciones al hermano @petrogustavo y a la hermana @FranciaMarquezM por su victoria hoy en las urnas. La integración latinoamericana se fortalece. Nos unimos a la fiesta de las y los colombianos.

¡Jallalla #Colombia🇨🇴! pic.twitter.com/z0d7KhMnry — Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) June 19, 2022

Xiomara Castro (Honduras)

En nombre del pueblo de Honduras felicito al valiente pueblo de Colombia por elegir el histórico cambio social que representa hoy el Presidente electo @petrogustavo. — Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) June 19, 2022

Miguel Díaz-Canel (Cuba)

Expreso mis más fraternales felicitaciones a Gustavo Petro @petrogustavo por su elección como Presidente de Colombia en histórica victoria popular. Reiteramos disposición a avanzar en el desarrollo de las relaciones bilaterales por el bienestar de nuestros pueblos. — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) June 19, 2022

Nicolás Maduro (Venezuela)

En nombre de la República Bolivariana de Venezuela felicitamos al pueblo de Colombia por la jornada democrática celebrada este domingo 19 de junio donde ha resultado ganador @petrogustavo el destino de nuestros pueblos debe ser de cooperación y solidaridad pic.twitter.com/BdWW85g6xX — Carlos Faria (@Fariacrt) June 20, 2022

Henrique Capriles (dirigente de oposição na Venezuela)

Hoy #19Jun los colombianos votaron en paz y reafirmaron su democracia. En poco más de 1 hr se conoció el resultado, a la luz de todos y abiertamente en medios. En Colombia viven 2M de venezolanos. Esperamos que el nuevo Presidente gobierne con respeto y sin exclusión para ellos pic.twitter.com/OmPy8efEEZ — Henrique Capriles R. (@hcapriles) June 19, 2022

Luiz Inácio Lula da Silva (ex-presidente do Brasil)

Felicito calorosamente os companheiros @petrogustavo, @FranciaMarquezM e todo o povo colombiano pela importante vitória nas eleições deste domingo. Desejo sucesso a Petro em seu governo. A sua vitória fortalece a democracia e as forças progressistas na América Latina. — Lula (@LulaOficial) June 19, 2022

Josep Borrell (chefe da diplomacia da União Europeia)