Líder da oposição é encontrado morto na Venezuela; partido acusa regime de Maduro

Edwin Santos, cofundador do partido de oposição venezuelano Voluntad Popular e líder local no estado de Apure, foi encontrado morto nesta sexta-feira, 25, na Venezuela. Segundo o partido, Santos foi assassinado após ser detido por órgãos de segurança do Estado venezuelano.

Oposição afirma que Santos era alvo do regime de Maduro

Vários políticos da oposição e do partido afirmam que a vítima era um alvo direto do regime de Nicolás Maduro. Santos estava desaparecido desde a tarde de quarta-feira, quando dirigia sua motocicleta, e foi detido por agentes do Serviço Nacional Bolivariano de Inteligência (Sebin), órgão de inteligência do regime venezuelano.

O Ministério da Comunicação e o Ministério Público da Venezuela não responderam imediatamente a um pedido de comentário.

Líderes opositores reagem ao assassinato

César Pérez Vivas, líder da oposição do comando ConVzla, disse: “Recebo a triste notícia de que Edwin Santos, líder da oposição democrática em El Nula, no município de Páez, no estado de Apure, foi assassinado. Seu corpo foi encontrado há poucos minutos na estrada entre El Nula e El Piñal, no estado de Táchira. Ele é mais uma vítima do ódio e da intolerância que se apoderou da nossa nação.”

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o que seria o corpo de Santos caído na grama próximo a uma motocicleta.

Denúncias de tortura e assassinato

Sergio Vergara, membro da direção nacional da Voluntad Popular e deputado da Assembleia Nacional eleito em 2015, também confirmou a notícia: “Há poucas horas informamos o desaparecimento de Edwin Santos, líder social de El Nula e fundador da Voluntad Popular. Hoje lamentamos a sua morte. Edwin foi assassinado pela ditadura de Maduro. Seu corpo foi encontrado sem vida. Parece incrível, mas é a realidade: a ditadura é assassina”, afirmou Vergara.

A Voluntad Popular, partido liderado pelo opositor exilado Leopoldo López, destacou que Edwin Santos era um líder comprometido com a comunidade El Nula. Recentemente, ele havia acompanhado reclamações de vizinhos sobre os danos causados ​​pelo desabamento de uma ponte na região.

“Edwin Santos, fundador e líder do nosso partido Voluntad Popular, foi sequestrado, torturado e ASSASSINADO pelos serviços de segurança de Maduro. Ele era um homem bom, um homem de trabalho e de fé. Ele era um grande amigo meu e não vamos parar até que os responsáveis pelo seu assassinato sejam responsabilizados”, denunciou López, que está exilado na Europa.