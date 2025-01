Líder da oposição canadense pede a Trudeau que convoque eleições antecipadas

O líder do Partido Conservador do Canadá, o maior da oposição ao atual governo, Pierre Poilievre, pediu na quinta-feira, 9, ao ainda primeiro-ministro, Justin Trudeau, que dissolva imediatamente o Parlamento e convoque eleições antecipadas.

Poilievre, que, segundo pesquisas venceria uma eleição se ela fosse realizada agora, disse em uma entrevista coletiva que o Canadá precisa de eleições imediatas para evitar o “caos”.

Na segunda-feira, Trudeau anunciou que deixará o cargo de primeiro-ministro e o de líder do Partido Liberal assim que sua legenda escolher um substituto.

Trudeau também prorrogou a composiçãon do Parlamento até 24 de março, impedindo que os partidos de oposição, que detêm a maioria na câmara baixa, apresentem uma moção de desconfiança contra o governo e desencadeiem eleições antecipadas.

De acordo com Poilievre, "passar três meses substituindo Justin Trudeau por outro Justin Trudeau não resolverá nada e contribuirá ainda mais para o caos".

“O que precisamos é de uma eleição, e é por isso que estou pedindo a Trudeau que seja corajoso. Ele pode (convocar uma eleição) sem a autorização do Partido Liberal. Devemos convocar uma eleição geral para que os canadenses assumam o controle de seu país e de suas vidas”, acrescentou.

Poilievre também afirmou que o Canadá observa a chegada à Casa Branca de Donald Trump, que ameaçou impor tarifas sobre as exportações canadenses e transformar o país no 51º estado dos Estados Unidos, com um governo fraco e um Partido Liberal “em caos”.