Itamaraty alerta para a possibilidade de deportação em massa às vésperas da posse de Trump

O Ministério das Relações Exteriores alertou sobre a possibilidade de porções em massa às vésperas da posse do novo presidente dos Estados Unidos Donald Trump. O texto, no entanto, não cita o novo governo americano.

A deportação em massa é uma das promessas de campanha de Trump, apoiada por 55% dos americanos, segundo pesquisa divulgada pelo jornal The New York Times e do instituto Ipsos divulgada neste sábado. A posse do novo presidente está marcada para esta segunda-feira.

O alerta foi emitido após uma reunião com o México, Belize, Colômbia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Panamá e Venezuela, após encontro sobre Mobilidade Humana na Rota Norte.

De acordo com o governo brasileiro, todos os países demonstraram “séria preocupação” com o tema.