Imagem inédita mostra como o submarino Titan ficou após implosão; veja

Esta foi última frase enviada pelos tripulantes do Titan, segundo revelou nesta segunda-feira, 16, a Guarda Costeira dos Estados Unidos. A última palavras reveladas na audiência foram enviadas pelo comandante do Titan por meio de um sistema de comunicação do entre o submarino e o centro de comando. Logo após o envio, as comunicações com o submarino foram perdidas , contou Guarda Costeira nesta segunda.