G7 ameaça impor sanções contra países que ajudem Rússia e exige que Irã cesse apoio a Moscou

O G7 avisou nesta sexta-feira, 15 que vai impor sanções contra países que ajudem a Rússia a obter armas para a guerra na Ucrânia, em um aparente alerta ao Irã, que tem sido acusado de apoiar Moscou.

Em comunicado conjunto, o grupo exigiu que os iranianos parem de fornecer assistência aos esforços bélicos do Kremlin.

A nota foi articulada após um encontro de líderes com o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. No texto, os países reforçam compromisso "inabalável" com a defesa de Kiev e expressam confiança em uma vitória do país no conflito.

"Continuamos convencidos de que podemos garantir que o povo da Ucrânia prevaleça na luta pelo seu futuro e ajudar a forjar uma paz abrangente, justa e duradoura", ressalta.

O G7 é composto por Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e EUA, além da União Europeia.