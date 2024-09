Flórida inicia investigação sobre possível tentativa de assassinato contra Trump

A Flórida iniciou nesta terça-feira, 17, uma investigação estadual sobre a possível tentativa de assassinato contra o ex-presidente Donald Trump, ocorrida no domingo passado em um campo de golfe no estado, e pela qual Ryan Routh foi preso como suspeito.

O governador da Flórida, o republicano Ron DeSantis, assinou nesta terça uma ordem executiva autorizando uma investigação por parte da Procuradoria-Geral do estado e por agências estaduais, que correrá paralelamente ao processo federal contra Routh, que na segunda-feira compareceu pela primeira vez ao tribunal em West Palm Beach, no sul da Flórida.

"Acredita-se que o suspeito, Ryan Routh, tenha cometido violações da lei estadual em vários distritos jurisdicionais do estado", disse DeSantis em uma coletiva de imprensa, acrescentando que a Procuradoria não está descartando a possibilidade de apresentar acusações de tentativa de homicídio.

Ryan Wesley Routh, que permanece sob custódia, foi indiciado na segunda-feira por duas acusações federais relacionadas a armas de fogo, mas são esperadas acusações adicionais e mais sérias, já que os promotores do Departamento de Justiça dos EUA buscam uma acusação do grande júri.

O suspeito, de 58 anos, foi detido no dia do incidente, cerca de 45 minutos após deixar o local, depois que um agente do Serviço Secreto o descobriu escondido atrás de alguns arbustos, armado com um fuzil de assalto e uma mira telescópica, e atirou nele.

Como resultado, Routh não chegou a mirar no ex-presidente Trump e o grupo com o qual ele jogava golfe em um campo de sua propriedade em West Palm Beach, que estava localizado a cerca de 400 metros de distância.

O FBI está entrevistando a família e as pessoas próximas de Routh para tentar esclarecer a motivação do ataque, embora as publicações feitas pelo suspeito expressem um desencanto com o atual candidato republicano para as eleições de novembro, mesmo tendo votado nele no passado.

De acordo com o FBI, Routh deixou para trás um fuzil de assalto AR-47 com mira telescópica, duas mochilas e uma câmera esportiva GoPro, além de um saco plástico com alimentos.

O acusado ficou à espreita por quase 12 horas nas proximidades do campo de golfe, chegando a acampar, antes da tentativa de assassinato do ex-presidente, a segunda após sofrida por Trump em dois meses.