Trump recebeu “ligação muito gentil” de Kamala após suposta tentativa de assassinato

O ex-presidente dos Estados Unidos e candidato pelo Partido Republicano à Casa Branca, Donald Trump, disse que recebeu uma “ligação muito gentil” de sua adversária nas eleições de novembro, a vice-presidente Kamala Harris, do Partido Democrata, para saber como ele estava após a suposta tentativa de assassinato que sofreu no último domingo enquanto jogava golfe.

“Recebi uma ligação muito gentil de Kamala”, disse o político e empresário na terça-feira, 17, durante uma palestra moderada pela governadora do Arkansas, a republicana Huckabee Sanders, em Michigan, um estado crucial para o resultado das eleições presidenciais.

O público vaiou quando Trump pronunciou o nome da vice-presidente, mas ele insistiu que ela foi “muito gentil”.

As palavras do republicano contrastam com as acusações que ele fez na segunda-feira, quando culpou as “mentiras” e a “retórica comunista” de Kamala pela nova tentativa de assassinato - a segunda em dois meses.

Trump sugeriu nesta terça-feira que países estrangeiros descontentes com suas promessas tarifárias poderiam estar por trás do suposto atentado.

“Depois eles se perguntam por que estão atirando em mim. Somente presidentes importantes recebem disparos”, disse.

Horas antes, Kamala Harris revelou que ligou para Trump e enfatizou que “não há lugar para violência política” nos Estados Unidos.

Durante uma conversa com a Associação de Jornalistas Afro-Americanos, a vice-presidente expressou sua confiança no Serviço Secreto, uma agência que está sendo criticada pelas duas tentativas de assassinato sofridas por Trump.

Ela advertiu que os republicanos colocaram a segurança de imigrantes em risco ao espalhar a narrativa de que haitianos comeram animais de estimação de moradores de Springfield, no estado de Ohio, o que desencadeou ameaças contra essa comunidade estrangeira.

“Nem todo mundo tem um Serviço Secreto. Há muitas pessoas que não se sentem seguras em nosso país”, alegou.

Em um evento de campanha nesta terça-feira em Wisconsin, o candidato republicano à vice-presidência, J.D. Vance, culpou os democratas pela nova tentativa de assassinato de Trump e criticou os imigrantes haitianos em Springfield.

Já o candidato a vice pela chapa democrata, Tim Walz, respondeu em um comício na Carolina do Norte que Vance está no negócio de “inventar histórias”.