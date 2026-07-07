Explosões deixam ao menos 18 feridos durante visita de Macron à Síria

Pelo menos 18 pessoas ficaram feridas, entre elas quatro policiais, após duas explosões registradas nesta terça-feira, 7, no centro de Damasco, durante a visita oficial do presidente da França, Emmanuel Macron, à Síria.

Segundo o Ministério do Interior sírio, os dois artefatos explosivos haviam sido localizados pelas Forças de Segurança Interna durante operações na região. As bombas detonaram enquanto equipes especializadas se preparavam para desativá-las.

Após as explosões, as autoridades isolaram a área e iniciaram uma operação de inspeção no local. De acordo com o governo sírio, o incidente ocorreu fora do perímetro de segurança estabelecido para a hospedagem de Macron e não representou ameaça direta ao presidente francês nem alterou sua agenda oficial.

Explosões ocorreram perto de hotel onde Macron está hospedado

A emissora estatal Al Ijbariya informou que as detonações aconteceram nas proximidades do hotel Four Seasons, onde Macron está hospedado durante sua visita de dois dias ao país. Segundo a televisão oficial, os explosivos eram bombas de fabricação caseira.

A viagem marca a primeira visita de um chefe de Estado da União Europeia à Síria desde a queda do regime de Bashar al-Assad, em 2024.

Atentados ocorrem em meio a julgamentos de ex-integrantes do regime

As explosões acontecem poucos dias após um atentado contra uma cafeteria próxima ao Palácio de Justiça de Damasco, que deixou dez mortos e 21 feridos.

Os episódios ocorrem em meio ao início dos julgamentos de ex-integrantes do governo de Bashar al-Assad, acusados de assassinatos e da repressão aos protestos populares iniciados em 2011, que desencadearam a guerra civil síria.

Com informações da EFE.