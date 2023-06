Europa se reúne com Zelensky e desafia Putin em cúpula na Moldávia

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, recebeu apoio expressivo de líderes europeus, nesta quinta-feira, durante a cúpula da Comunidade Política Europeia (CPE), na Moldávia, um país que faz fronteira com a Ucrânia e também é uma ex-república soviética que teme as ambições expansionistas de Moscou. Entre as dezenas de autoridades europeias reunidas na cidade Bulboaca, a apenas 20 km da fronteira ucraniana, chamou atenção a ausência do presidente Turco, Recep Tayyip Erdogan — reeleito para mais um mandato, no domingo, e que mantém relações próximas com Moscou.

A CPE é um fórum de diálogo criado no ano passado que reúne os 27 países da União Europeia e outras 20 nações do continente europeu, entre elas os países dos balcãs ocidentais — Armênia, Bósnia e Herzegovina, Kosovo, Macedônia do Norte e Sérvia — o Reino Unido e Turquia.

O local escolhido para a cúpula é simbólico por estar a poucos quilômetros de Transnístria, região separatista moldava com forte influência da Rússia. A demonstração de apoio a Zelensky, que integrou a foto oficial ao lado das lideranças europeias, também emite um sinal claro de isolamento ao presidente russo Vladimir Putin.

"A Rússia de Putin se excluiu desta comunidade ao lançar esta guerra contra a Ucrânia", disse o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell.

Pedidos de adesão

Zelensky aproveitou a presença na reunião — a segunda realizada pela CPE — para voltar a pedir apoio à adesão da Ucrânia à União Europeia e à Otan — a aliança militar de países da região do Atlântico Norte com os Estados Unidos.

"Cada dúvida que expressamos na Europa é uma trincheira que a Rússia tentará ocupar", afirmou o presidente ucraniano que completou: "Todos os países europeus que fazem fronteira com a Rússia e não querem que a Rússia tire um pedaço de seu território devem se tornar membros da Otan e da União Europeia."

Os presidentes da Comissão Europeia, do Parlamento Europeu e do Conselho da Europa também participaram da cúpula. Em Oslo, na Noruega, os ministros das Relações Exteriores da Otan discutiram, nesta quinta-feira, como responder aos apelos ucranianos para a adesão à aliança militar transatlântica.

Nesta quinta, Kiev voltou a ser cenário de bombardeios que provocaram a morte de, pelo menos, três pessoas. Em Moscou, o Kremlin afirmou que forças ucranianas tentaram invadir a região russa de Belgorod e fizeram ataques que deixaram 11 feridos, na cidade de Shebekino.