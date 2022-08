EUA enviará mais US$ 550 milhões em armas à Ucrânia

Os Estados Unidos anunciaram, nesta segunda-feira (1º), que enviarão um novo pacote de armamento, no valor de US$ 550 milhões, para as tropas ucranianas que lutam contra a Rússia.

O novo lote "incluirá mais munições para os sistemas avançados de foguetes de alta mobilidade, conhecidos como Himars, e munições" para a artilharia, informou aos jornalistas o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby.

Segundo ele, isso eleva o total da ajuda militar americana à Ucrânia este ano a mais de US$ 8 bilhões.

A nova ajuda também incluirá 75 mil obuses de 155 milímetros, indicou o Pentágono em um comunicado.

Os Himars de grande mobilidade disparam mísseis guiados por GPS com um alcance de 80 quilômetros, o que permite que a Ucrânia ataque alvos russos que antes eram inalcançáveis.

A artilharia é decisiva na guerra na Ucrânia, onde a existência de projéteis de todo tipo é essencial, tanto para o exército ucraniano quanto para o russo.

(Agência AFP)

LEIA TAMBÉM:

Von der Leyen reafirma compromisso da UE em financiar reconstrução da Ucrânia

Putin volta a negar que Rússia esteja impedindo exportações ucranianas