Putin volta a negar que Rússia esteja impedindo exportações ucranianas

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, voltou a negar que seu país esteja impedindo a exportação de grãos ucranianos, acusando o governo da Ucrânia de ter instalado minas no acesso a seus portos e culpando o Ocidente por ter desencadeado uma crise global de alimentos.

Putin disse que ninguém está impedindo as autoridades militares ucranianas de retirar as minas dos portos para permitir a passagem livre de navios que transportam grãos. "Garantimos que a segurança será fornecida", disse o líder russo em reunião com seu colega indonésio, Joko Widodo, nesta quinta-feira (30). Ele disse ainda que a Ucrânia tem outras rotas para exportar seus grãos.

Leia também: Putin não teria invadido a Ucrânia se fosse mulher, afirma primeiro-ministro britânico

Kiev acusa a Rússia de instalar minas para bloquear o acesso aos portos e rejeita as acusações russas de que a Ucrânia seria responsável por isso.

A Rússia controla todos os principais portos ucranianos no Mar Negro, com exceção de Odessa, mas as minas e a Marinha russa também fecharam aquele porto. A principal agência de espionagem da Rússia acusou a Ucrânia em março de instalar mais de 400 minas no Mar Negro, mas não citou evidências para a alegação.

Esforços no início de junho para negociar o fim do bloqueio não conseguiram superar o complexo desafio de manter um corredor de navegação em uma zona de guerra.

Putin também repetiu seu argumento de que o Ocidente é culpado pela atual crise alimentar global. "O problema é que esses países impuseram sanções contra alguns de nossos portos marítimos, criaram dificuldades no seguro de carga, no frete, e tudo isso cria alguns problemas para os mercados de alimentos e fertilizantes", disse o presidente russo. Fonte: Dow Jones Newswires.

Veja também:

UE pede à Ucrania para acelerar reformas anticorrupção

Ataques no sul da Ucrânia deixam 18 mortos