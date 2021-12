Espanha retoma uso de máscaras ao ar livre para conter Ômicron

A Espanha tornará obrigatório o uso de máscaras ao ar livre novamente, como parte de um pacote que tem como objetivo conter a propagação da rápida variante Ômicron, afirmou o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, a jornalistas na quarta-feira.

Com quase 80% de sua população vacinada e com um programa de doses de reforço começando a engrenar, a Espanha foi amplamente poupada de uma onda de infecções que levou vários países do norte da Europa a endurecerem restrições no outono do hemisfério norte.

Mas a chegada recente da Ômicron fez os números de casos dispararem, com um recorde de cerca de 60 mil novas infecções na quarta-feira, embora as internações e casos de tratamento intensivo continuem razoavelmente baixas em comparação com ondas anteriores da Covid-19.

Alguns especialistas e partidos de oposição criticaram Sánchez por não restabelecer restrições de movimento devido à propagação da Ômicron, como países como Portugal e Holanda já fizeram.