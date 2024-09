Equipamentos do Hezbollah voltam a explodir e matam ao menos 3 nesta quarta

Um dia após ser alvo de um ataque orquestrado contra pagers, o grupo libanês Hezbollah registrou novas explosões em seus equipamentos. Uma onda de explosões em rádios de comunicação deixou ao menos três mortos nesta quarta-feira, 18, segundo a mídia estatal do Líbano.

As explosões foram registradas durante a tarde, no horário local, no sul do país e nos subúrbios da capital, Beirute. Segundo o jornal The Times of Israel, um dos ataques atingiu um funeral, que reunia vítimas das explosões de ontem.

Na terça, ao menos 12 pessoas morreram e mais de 2.800 ficaram feridas, cerca de 200 delas em estado grave, por causa da explosão em cadeia de centenas de pagers, que eram usados pelo Hezbollah. O grupo usava estes equipamentos antigos para tentar fugir da espionagem feita por Israel.

A causa das explosões ainda não foi confirmada. O governo do Líbano acusou Israel pelo ataque. Israel e Hezbollah se enfrentam há anos, com uma troca constante de ataques de formas variadas.

A forma como as explosões foram planejadas também é investigada. A principal hipótese é que agentes de Israel podem ter interceptado um carregamento de pagers que iria para o Hezbollah e pode ter incluído explosivos neles, que depois foram detonados à distância.

Com EFE.