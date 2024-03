Entenda os limites e as dificuldades de lançar pelo ar suprimentos para a Faixa de Gaza

Diante da situação humanitária desesperadora em Gaza, vários países começaram a enviar ajuda de paraquedas para o território palestino, um método difícil e insuficiente para atender às enormes necessidades da população, de acordo com atores ouvidos pela AFP. A Jordânia, o Egito e os Emirados Árabes Unidos são alguns exemplos, assim como os Estados Unidos, que no sábado lançaram 38 mil sacos de ração alimentar, usada em situações de emergência.

No entanto, segundo uma autoridade americana de alto-escalão que conversou sob anonimato com a AFP, a ajuda é "apenas uma gota no oceano" para o suprimento das necessidades em Gaza, devastada por quase cinco meses de guerra e com pouco acesso a alimentos, água e medicamentos.

Os fluxos de ajuda humanitária para a Faixa de Gaza foram reduzidos ao mínimo desde o início da guerra, em 7 de outubro. Segundo a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente (UNRWA, na sigla em inglês), quase 2,3 mil caminhões de ajuda entraram na Faixa de Gaza em fevereiro, com uma média de 82 veículos por dia. O número é 50% menor que em janeiro. Antes do conflito atual, quando as necessidades da população eram menos urgentes, cerca de 500 caminhões entravam no enclave todos os dias.

Dados do Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU (Ocha, na sigla em inglês) mostram que pelo menos 500 mil pessoas já vivem em situação de fome ou catástrofe humanitária em Gaza, e quase toda a população enfrenta escassez aguda de alimentos — a pobreza alimentar atinge 90% das crianças com menos de 2 anos de idade e 95% das mulheres grávidas ou que estão amamentando, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

A ofensiva aérea e terrestre lançada por Israel em resposta ao ataque terrorista de 7 de outubro — que deixou 1,2 mortos e fez mais de 200 reféns do lado israelense — já matou mais de 30,3 mil pessoas do lado palestino, principalmente mulheres e crianças, segundo dados do Ministério da Saúde de Gaza, administrado pelo grupo terrorista Hamas.

Perdidos no mar

No norte da Faixa de Gaza, onde a ofensiva terrestre israelense começou, muitos moradores não podem comer nada além de forragem, um tipo de cobertura vegetal usada no solo para alimentação do gado e proteção da terra.