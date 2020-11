Vacina de Oxford contra covid-19 pode ser até 90% eficaz

O laboratório britânico AstraZeneca e a Universidade de Oxford anunciaram nesta segunda-feira em um comunicado conjunto que a vacina contra a covid-19 desenvolvida pela parceria mostrou eficácia de 90% nos testes.

A vacina foi 90% eficaz na prevenção do covid-19 quando administrada em meia dose seguida de uma dose completa com intervalo de pelo menos um mês, de acordo com dados de ensaios em estágio final na Grã-Bretanha e no Brasil.

“A eficácia e segurança desta vacina confirmam que será muito efetiva contra a covid-19 e que terá um impacto imediato nesta emergência de saúde pública”, afirmou o CEO da AstraZeneca, Pascal Soriot, no comunicado.

A AstraZeneca afirma no comunicado que sua vacina é “altamente eficaz” para prevenir a doença e destaca que durante os testes nenhum voluntário desenvolveu formas graves do novo coronavírus, nem precisou de hospitalização. Além disso, a vacina utiliza uma tecnologia mais tradicional que a dos concorrentes, o que torna menos cara e mais fácil de armazenar, pois não precisa ser armazenada a uma temperatura muito baixa.

O laboratório informou que não houve eventos graves de segurança relacionados à vacina e ela foi bem tolerada em diferentes regimes de dosagem. A eficácia variou de 62% a 90%, dependendo da dosagem administrada, disseram os parceiros. AstraZeneca e Oxford disseram que a eficácia média na análise foi de 70%.

Como estamos?

Das 48 vacinas em fase de testes, apenas 11 estão na fase 3, a última antes de uma possível aprovação. São elas a chinesa da Sinovac Biotech, a também chinesa da Sinopharm, a britânica de Oxford em parceria com a AstraZeneca, a americana da Moderna, da Pfizer e BioNTech, a russa do Instituto Gamaleya, a chinesa CanSino, a americana Janssen Pharmaceutical Companies e a também americana Novavax.