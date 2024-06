Empresas chinesas focam em aumentar vendas com patrocínio na Olimpíada de Paris

Enquanto as empresas de turismo chinesas observam um grande aumento nas reservas com a proximidade dos Jogos Olímpicos de Paris, que acontecem de 26 de julho a 11 de agosto, companhias de outros setores adotam uma abordagem pragmática em suas estratégias de marketing para o evento deste ano, com ênfase no aumento das vendas.

“Os Jogos Olímpicos não só coincidem com a alta temporada de viagens de verão, mas também acontecem logo após o Campeonato Europeu de Futebol em junho”, afirmou Yang Ming, veterano guia turístico que viaja o ano todo entre China e Europa, ao portal chinês Yicai. “A proximidade geográfica conecta vários países europeus, o que representa uma boa oportunidade de negócios.”

Os passeios em grupo para a França mais que triplicaram em julho e agosto deste ano em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo a plataforma de viagens online Tongcheng. As reservas de voos para Paris, partindo das principais cidades chinesas, aumentaram 70% nas duas primeiras semanas de junho, em comparação com o ano passado, e as reservas de hotéis cresceram duas vezes e meia.

As viagens para a França representam um quarto de todas as viagens para a Europa, de acordo com a agência de viagens online Tuniu.

Empresas de bens de consumo também estão aproveitando a oportunidade, intensificando o marketing esportivo e promoções.

A Panpan Foods está patrocinando uma delegação esportiva chinesa para Paris, segundo uma fonte da empresa informou ao Yicai. A produtora de alimentos fornecerá lanches durante os intervalos. Três de seus representantes esportivos, incluindo a nadadora Zhang Yufei, participarão dos Jogos de Paris.

“O marketing esportivo ajuda a expandir a conscientização da marca e aumentar as vendas”, disse Zhu Danpeng, vice-presidente da Associação de Segurança Alimentar de Guangdong. “Mas as empresas precisam investir mais em seus futuros planos de marketing para ver um aumento significativo nas vendas. A proporção de investimento deve ser de um para três ou até mais.”

As empresas chinesas de laticínios, que mantiveram um perfil alto durante os Jogos Olímpicos de Londres, Rio e Japão, estão mais discretas este ano devido ao enfraquecimento do setor de laticínios. Apenas os gigantes da indústria, Yili e Mengniu Dairy, farão uma aparição, mas seu marketing este ano é principalmente voltado para aumentar as vendas, informou o Yicai.

A Mengniu está patrocinando a equipe chinesa de atletismo e participou de várias atividades, incluindo o Torneio de Qualificação Olímpica e o Revezamento da Tocha Olímpica. Já a Yili assinou contratos com mais de 20 atletas, incluindo o velocista Su Bingtian e a mergulhadora Quan Hongchan. A empresa, com sede em Hohhot, também é a patrocinadora oficial de laticínios da delegação olímpica chinesa.

Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: Yicai Global