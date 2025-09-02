Em podcast, Trump acusa Brasil, China e Índia de tarifas desleais

O presidente americano Donald Trump afirmou que Brasil, China e Índia “destroem” os Estados Unidos com tarifas em importações americanas. A declaração foi feita nesta terça em entrevista ao jornalista da CNN americana Scott Jennings.

— Temos de ser capazes de lutar em condições justas. Eles têm tarifas contra nós. A China nos destrói com tarifas. A Índia nos destrói com tarifas. O Brasil nos destrói com tarifas. Agora que eu sei como fazer… eu entendi tarifas melhor do que eles, melhor do que qualquer ser humano no mundo — afirmou o republicano, dizendo que o país agora está “à sombra da decisão da Suprema Corte americana”, que pode ratificar ou rever a decisão tomada na última sexta-feira do Tribunal de Apelações.

— Temos que ter tarifas. Vamos ser economicamente fortes. Estamos muito fortes agora, mas há uma sombra sobre o país esperando pela Suprema Corte. Se a Suprema Corte, por qualquer razão — e não deveria, porque a linguagem é clara e os fatos também —, se não tivermos isso, não vamos ter um país. Vamos enfrentar problemas financeiros muito, muito sérios — disse o presidente americano.

Na última sexta-feira, um painel de juízes do Tribunal de Apelações dos EUA decidiu, por sete votos a quatro, que a imposição de tarifas com base em uma lei de emergência foi considerada ilegal. Isso foi considerado um grande revés para Trump.

Segundo Trump, o processo judicial foi patrocinado pelas nações que perdem com as tarifas:

— Temos um processo judicial patrocinado por outras nações porque elas estão se aproveitando de nós. Elas querem continuar se aproveitando, mas não vão mais — afirmou em trecho da entrevista.

Trump afirmou ainda que irá recorrer amanhã da decisão, pedindo celeridade na análise para tentar reverter aquilo chancelado na última sexta-feira.