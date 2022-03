Em evento, Putin cita bíblia e genocídio para defender invasão da Ucrânia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, exaltou nesta sexta-feira, 18, o que seu país chama de sua "operação especial" na Ucrânia durante discurso para marcar o aniversário da anexação da Crimeia ao território russo, no Estádio Luzhniki, em Moscou, diante de milhares de pessoas que carregavam bandeiras russas e cores do país pintadas no rosto.

“As pessoas da Crimeia e Sebastopol fizeram o certo, colocando uma barreira enquanto o nazismo e nacionalismo extremo acontecia”, disse Putin. “Houve bombardeios, eles foram vítimas de ataques aéreos. Foi para tirar as pessoas desse sofrimento e do genocídio a principal razão da operação que começamos em Donbass”, completou. Putin disse ainda disse que, segundo a bíblia, “não há amor maior do que alguém dar sua alma por seu amigo”.

O presidente russo parabenizou os soldados que estão lutando na Ucrânia e disse que a guerra é uma ação para salvar a Ucrânia de "forças neonazistas".

O tratado que levou à incorporação da península da Crimeia - que anteriormente pertencia à Ucrânia - pela Rússia foi assinado em 18 de março de 2014. O reconhecimento da Crimeia como território russo é uma das exigências do presidente russo para encerrar a guerra.

A Rússia enviou dezenas de milhares de soldados para a Ucrânia no dia 24 de fevereiro em uma esforço para destruir as capacidades militares do país vizinho e para expulsar pessoas que chama de nacionalistas perigosos.

As forças ucranianas montaram uma acirrada resistência e o Ocidente impôs pesadas sanções à Rússia na tentativa de forçá-la a retirar suas tropas.