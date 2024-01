Eleições nos EUA: o que falta para confirmar duelo entre Trump e Biden? Especialista explica

A etapa de primárias das eleições dos Estados Unidos teve apenas duas rodadas, Iowa e New Hampshire, mas a sensação geral é que falta pouco para que se confirme um novo duelo entre Donald Trump e Joe Biden na disputa presidencial.

No quarto episódio do programa "Eleições nos EUA - O Caminho para a Casa Branca", o especialista Mauricio Moura, sócio do fundo Zaftra, da Gauss Capital e professor da Universidade George Washington, explica quais são as questões que ainda faltam ser resolvidas para confirmar este cenário. Assista abaixo:

Moura considera que Biden está praticamente garantido na cédula do Partido Democrata. Já no lado republicano, Nikki Haley terá uma chance praticamente final nas primárias na Carolina do Sul, em 24 de fevereiro: se perder ali, em sua terra natal, não deve ter forças para manter a campanha. No entanto, Trump ainda enfrenta vários processos judiciais e pode ser condenado ainda este ano, o que poderia mudar os rumos da disputa, e as chances de Haley. Ouça o programa também no Spotify.