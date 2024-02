Eleições nos EUA: Imigração, o tema que pode definir o vencedor de 2024

A imigração será um dos maiores temas das eleições americanas em 2024, e os dois principais candidatos, Donald Trump e Joe Biden, têm visões bem diferentes de como lidar com a questão.

Trump foi eleito em 2016 com a promessa de endurecer as regras e fazer um muro na fronteira com o México para conter a entrada de estrangeiros. Durante seu mandato, ele construiu parte da barreira e adotou regras mais rígidas, mas parte de suas medidas foi barrada na Justiça.

Em 2020, Biden fez campanha defendendo um tratamento mais humanizado aos imigrantes e um plano de esforços para tentar resolver o problema na origem: ajudar os países da América Central, de onde partem muitos migrantes, a terem melhores condições de vida. No entanto, houve recorde de captura de migrantes na fronteira durante seu mandato, e um colapso no sistema de julgamento de pedidos de asilo.

No quinto episódio do programa "Eleições nos EUA — O Caminho para a Casa Branca", Mauricio Moura, professor da Universidade George Washington e sócio do fundo Zaftra, da Gauss Capital, detalha como a questão da imigração tem se tornado um problema cada vez mais complexo de resolver e como isso vai impactar os eleitores na votação de 2024. Assista abaixo e ouça o programa também no Spotify.