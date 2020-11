Eleições nos EUA batem recorde de votos antecipados

Já se sabe que as eleições presidenciais deste ano nos Estados Unidos vão ficar para a História por alguns motivos – as mudanças radicais provocadas pela pandemia, a ascensão dos movimentos contra o racismo e a postura do atual presidente, Donald Trump, a respeito dos possíveis resultados, por exemplo. Hoje, mais um fator se soma à lista: a quantidade recorde de votos antecipados para eleger o novo representante do país, de 94 milhões.

As informações são do Projeto EUA Eleições, iniciativa da Universidade da Flórida que coleta dados sobre votação antecipada desde 2008. Para ter uma ideia, esse volume de votos (que considera tanto presenciais quanto por correspondência) representa o dobro do registrado em 2016 e corresponde a 68% do total de eleitores da última eleição presidencial.

Ao mesmo tempo, informações da CNN divulgadas hoje mostram que o volume de votos feitos de forma antecipada já superam os 100 milhões. A busca pelo distanciamento social é apontada como um dos principais fatores para um volume tão alto.

Apesar da expectativa de que seja confirmado o aumento no volume total de eleitores nas eleições deste ano, só será possível constatar isso após o fim da apuração dos votos, previsto para hoje (3).