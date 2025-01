Egito confirma que reabriu passagem de Rafah para transferir feridos de Gaza

As autoridades do Egito confirmaram nesta sexta-feira, 31, que a passagem fronteiriça de Rafah, que está fechada desde maio do ano passado e conecta o país com a Faixa de Gaza, está reaberta a partir de hoje e que ao longo do dia serão transferidos feridos do enclave palestino.

"Há alguns dias anunciei a todos os meios de comunicação que a passagem de Rafah seria aberta em breve para receber os feridos. Hoje foi anunciado que será aberta e começaremos a receber os feridos. Este é um exemplo de sucesso da política egípcia e de todos que nos apoiam", disse o governador da província do Sinai do Norte, Khaled Megawer, em sua conta oficial na rede social X.

A passagem de Rafah, no extremo sul da Faixa de Gaza, será reaberta hoje e não no domingo, como estipulado no acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo palestino Hamas, para permitir a saída de pessoas feridas, segundo antecipou a emissora pública israelense “Kan”, citando fontes oficiais palestinas.

Mobilização na União Europeia

A travessia, sob controle israelense desde o início da ofensiva na Faixa, será operada pela EUBAM - a missão de segurança europeia que irá mobilizar tropas comunitárias -, conforme foi decidido segunda-feira pelos ministros das Relações Exteriores da União Europeia (UE), e também por moradores de Gaza não afiliados ao Hamas e autorizados por Israel.

De fato, a Alta Representante da UE para Relações Exteriores e Segurança, Kaja Kallas, anunciou hoje que irá novamente destacar a missão a partir desta sexta-feira para ajudar a gerir o trânsito de pessoas vindas da Faixa de Gaza, incluindo aquelas que necessitam de cuidados médicos.

"A Europa está aqui para ajudar: a missão civil fronteiriça da UE se mobiliza hoje na passagem de Rafah a pedido de palestinos e israelenses", disse Kallas nas redes sociais.

Por sua vez, o Ministério da Saúde palestino anunciou que realizará transferências de feridos para esta passagem a partir desta sexta-feira até amanhã de manhã, embora não tenha especificado o número.

Mobilização na fronteira

O motivo dessa antecipação na reabertura da passagem de Rafah, segundo o jornal israelense “The Jerusalem Post”, é a troca que as milícias palestinas e o governo israelense fizeram ontem de reféns por prisioneiros palestinos, o que não estava previsto no acordo original.

O anúncio foi feito enquanto milhares de pessoas se manifestavam do lado egipício da fronteira, organizadas por iniciativas do governo, para rejeitar as tentativas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de deslocar os moradores de Gaza.

Com a eclosão da guerra em Gaza, Israel assumiu o controle total da passagem de Rafah, principal rota de entrada de ajuda humanitária e saída de moradores de Gaza doentes e feridos durante esses mais de 15 meses de guerra.

Entretanto, em maio do ano passado, quando o Exército israelense começou a invadir a cidade de Rafah, apesar da oposição do ex-presidente dos EUA Joe Biden, suas tropas ocuparam a passagem, que foi fechada, tanto do lado palestino quanto do egípcio.

Até a trégua, Israel só permitia ocasionalmente que a passagem fosse aberta para a entrada de alguns caminhões transportando ajuda humanitária, insuficiente para uma população faminta, e para a saída de pequenos grupos de pessoas doentes.