Rússia diz que está avançando em direção à cidade ucraniana 'mais crítica'

O exército russo avança lenta mas firmemente em Donetsk, apesar das pesadas perdas humanas e materiais. Na terça-feira, t ropas ucranianas na região disseram que houve batalhas intensas nas áreas urbanas de Toretsk e Chasiv Yar, um centro militar estratégico no topo de uma colina na linha de frente. As forças russas têm lutado no centro das duas cidades disputadas nos últimos dois meses, de acordo com o DeepState, um grupo de analistas militares ucranianos.

Durante a noite (31), pelo menos oito pessoas morreram em ataques russos no centro e no leste da Ucrânia. Autoridades ucranianas emitiram alertas de ataque aéreo para todo o país pouco antes das 7h00 (2h de Brasília) neste sábado, alertando sobre ameaças de mísseis e drones em várias regiões. Os serviços de emergência ucranianos disseram no Telegram que um "ataque com míssil a um prédio residencial" em Poltava matou pelo menos quatro pessoas e feriu 13, três delas gravemente. Eles publicaram imagens mostrando bombeiros vasculhando as ruínas fumegantes de um prédio.