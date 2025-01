Diplomação de Donald Trump acontece no Congresso dos EUA nesta segunda

O Congresso dos Estados Unidos realiza nesta segunda-feira, 6, a diplomação de Donald Trump como o novo presidente eleito do país. Em uma sessão conjunta, haverá a contagem de votos eleitorais.

Após esse rito oficial, o republicano tomará posse no próximo dia 20 de janeiro. Ele retorna a Casa Branca após derrotar a então vice-presidente democrata Kamala Harris na eleição realizada em 5 de novembro de 2024. Ela assumiu a frente da chapa depois que Joe Biden desistiu do pleito.

Como funciona a cerimônia

De acordo com a Constituição estadunidense, o Congresso deve se reunir a cada quatro anos, no dia 6 de janeiro, para verificar os certificados de cada estado, onde estão o registro de seus votos eleitorais. Esses votos são levados até o local em caixas especiais de mogno, usadas pontualmente para essa ocasião e finalidade.

Depois que elas são abertas, representantes bipartidários de ambas as câmaras, que recebem o nome de "escrutinadores", leem os resultados em voz alta e fazem uma contagem oficial seguindo a ordem alfabética dos estados. Em caso de empate, a Câmara decide a presidência, com cada delegação do Congresso tendo um voto.

No contexto atual, o empate é algo descartado, levando em conta que eleitoral de Trump conseguiu o voto de 312 delegados, enquanto Kamala conquistou apenas 226.