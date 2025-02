Desabamento de teto em shopping no Peru deixa três mortos e mais de 70 feridos

Pelo menos três pessoas morreram e mais de 70 ficaram feridas após o desabamento do teto de um shopping em Trujillo, no norte do Peru, na noite de sexta-feira (horário local).

Segundo Aníbal Morillo, chefe das autoridades regionais de saúde, 74 vítimas foram encaminhadas a hospitais, sendo 11 em estado grave. Entre os feridos, 10 são crianças. A informação foi divulgada pela rádio RPP.

“Até agora temos três mortos, dois homens e uma mulher”, disse o comandante do corpo de bombeiros Gelqui Gomez à America TV.

Segundo relatos da mídia peruana, dezenas de famílias estavam na área de alimentação do shopping no momento do acidente. A busca por sobreviventes nos escombros continua. "Uma criança ainda está presa" sob as partes metálicas do teto, disse Morillo à Panamericana.

Após o ocorrido, vídeos do desabamento no Shopping Real Plaza, em Trujillo, a terceira maior cidade do país, localizada cerca de 500 quilômetros ao norte da capital Lima, foram compartilhados nas redes sociais. Veja:

🚨🇵🇪Tragedy Strikes in Peru Real Plaza Shopping Mall Roof Collapse Trujillo, Peru - A devastating roof collapse at the food court of Real Plaza shopping mall has resulted in: - At least 3 fatalities

- 70 injuries Source: Local Media pic.twitter.com/ll1QpS45n8 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) February 22, 2025

A causa do desabamento do telhado ainda é desconhecida.