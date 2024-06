Balões com dólares e músicas de k-pop são enviados por sul-coreanos para a Coreia do Norte

Balões com dólares, pen-drives de k-pop e panfletos contra Kim Jong-un foram enviados para a Coreia do Norte por um grupo sul-coreano formado por pessoas desertoras do país comunista. A ação aconteceu nesta quinta-feira, 6, como resposta aos balões com fezes e lixo enviados pela Coreia do Norte para os vizinhos do sul no último 28 de maio.

Segundo o grupo, dentro dos 10 balões haviam:

200 mil panfletos com críticas ao regime de Kim Jong-un;

5 mil pen-drives com vídeos de k-pop e dramaturgia sul-coreana;

2 mil notas de US$ 1.

Uma das mensagens enviadas aos norte-coreanos foi escrita em cima da foto do líder com a sua irmã. “O inimigo do povo Kim Jong-un enviou sujeira e lixo para o povo da República da Coreia (do Sul). Mas nós, desertores, enviamos verdade e amor aos nossos compatriotas norte-coreanos".

Contexto dos balões

Os primeiros balões enviados pela Coreia do Norte ao país vizinho do sul foram registrados o último dia 28. Segundo o governo da Coreia do Sul. Imagens divulgadas pela imprensa local mostraram balões brancos amarrados a sacos plásticos com lixo com fezes dentro. As autoridades sul coreanas pediram os moradores fiquem longe dos balões enviados pelo Norte.

Mesmo com o aumento das tensões nas relações entre os países vizinhos, o governo da Coreia do Sul tem desencorajado ativistas a continuarem com a prática. Uma lei proibindo o lançamento de balões chegou a ser aprovada em 2021, mas foi derrubada pela Suprema Corte sob o argumento da liberdade de expressão.