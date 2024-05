Coreia do Norte envia balões com ‘lixo e fezes’ para a Coreia do Sul

A Coreia do Norte enviou balões cheios de lixo, papel higiênico e suspeitas de fezes animais para a Coreia do Sul, conforme relataram os meios de comunicação locais na quarta-feira, 29, com o exército de Seul criticando Pyongyang por suas ações "de baixo nível". As informações são da AFP.

Fotografias mostrando balões brancos carregando sacos de lixo e o que parecia ser excremento foram amplamente compartilhadas pela mídia sul-coreana, depois que o Norte avisou neste fim de semana que iria "inundar as áreas fronteiriças com montes de papel e sujeira" para punir Seul.

O Estado-Maior conjunto da Coreia do Sul afirmou que "objetos não identificados, que se acredita serem folhetos de propaganda norte-coreanos, foram identificados na área fronteiriça de Gyeonggi-Gangwon e o exército está tomando medidas".

A Coreia do Sul afirma que as ações do Norte "violam claramente as leis internacionais e ameaçam seriamente a segurança do nosso povo", dizendo que alguns dos balões continham suspeitas de lixo, que o exército estava verificando.

Mensagem de alerta

Na noite de terça-feira, 28, a província de Gyeonggi emitiu um alerta por mensagem de texto aos residentes, dizendo: "Evitem atividades ao ar livre e relatem (objetos da Coreia do Norte) às bases militares quando identificados."

Ativistas sul-coreanos às vezes lançam balões carregando folhetos de propaganda contra o regime de Kim Jong Un e dinheiro destinado às pessoas que vivem ao norte da fronteira. Pyongyang tem ficado furiosa com as campanhas de propaganda, possivelmente devido à preocupação de que um influxo de informações externas na sociedade rigidamente controlada possa representar uma ameaça ao regime de Kim.

'Papel Higiênico e lixo'

A Coreia do Norte já enviou balões de propaganda através da fronteira antes, em 2016, por exemplo, mas sua abordagem é diferente desta vez. Na segunda-feira, 27 , a Coreia do Norte tentou colocar um segundo satélite espião em órbita, mas o lançamento terminou em uma explosão no ar.

Seul realizou exercícios com jatos de combate horas antes da tentativa, em protesto, depois que Pyongyang informou Tóquio sobre a janela de lançamento pendente no início da semana.

Kim, da Coreia do Norte, disse que a resposta de Seul foi "imprudente", segundo um relatório da KCNA na quarta-feira. Kim disse que "a situação atual exige um fortalecimento ainda maior da dissuasão de guerra de todas as formas e o desenvolvimento constante das forças armadas da RPDC em uma entidade de força superpoderosa e absoluta", dizia o relatório.