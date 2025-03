Canadenses fazem boicote a produtos americanos e evitam a Amazon após ameaça de tarifas de Trump

A maioria dos consumidores canadenses disse que reduziu as compras de produtos fabricados nos EUA e está comprando menos na Amazon desde que o presidente dos EUA,

Donald Trump, intensificou suas ameaças contra o Canadá.

Dois terços dos entrevistados afirmaram que compraram menos itens americanos em lojas nas últimas semanas, com 55% fazendo menos pedidos na Amazon, de acordo com uma pesquisa da Leger Marketing, uma empresa canadense de pesquisa de opinião pública. Os porta-vozes da Amazon não responderam aos e-mails da agência Bloomberg solicitando comentários.

Trump irritou os canadenses com suas ameaças de usar “força econômica” — incluindo tarifas — sobre seu vizinho do norte, junto com sua sugestão repetida de que o Canadá deveria se tornar um estado americano. Isso gerou um surto de patriotismo na nação de 41 milhões de pessoas, com consumidores compartilhando listas de produtos canadenses disponíveis, cancelando ou adiando planos de viagem para os EUA e vaiando o hino nacional dos EUA em eventos esportivos.

Impacto no dólar canadense

As ameaças tarifárias de Trump prejudicaram o valor do dólar canadense em relação ao dólar americano, reduzindo o poder de compra dos canadenses para produtos e viagens aos EUA. Foi a moeda do G10 com o pior desempenho este ano, até domingo.

No entanto, a pesquisa da Leger, que entrevistou mais de 1.500 adultos canadenses entre os dias 21 e 23 de fevereiro, também deixa claro que há uma grande frustração e preocupação no Canadá com as ameaças de Trump, que incluem tarifas de 25% sobre a maioria dos produtos vendidos ao EUA.

Apoio à retaliação

A pesquisa revelou que 83% dos entrevistados canadenses estavam preocupados com a perspectiva de Trump usar tarifas e sanções comerciais "para empurrar o Canadá para uma relação econômica mais próxima e formal com os Estados Unidos". Cerca de três quartos apoiam a ideia de que o governo canadense deveria retaliar com contratarifas sobre produtos dos EUA, caso Trump leve adiante seus planos comerciais.