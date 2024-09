'Continuaremos na luta', diz Edmundo González após chegar na Espanha, onde recebeu asilo

O ex-candidato da oposição Edmundo González Urrutia, principal rival do ditador Nicolás Maduro nas eleições presidenciais de 28 de julho, disse em mensagem de áudio que vai "continuar na luta" após deixar a Venezuela no sábado e chegar na Espanha neste domingo, onde receberá asilo.

O ex-diplomata de 75 anos é acusado de cinco crimes pelo Ministério Público venezuelano e tornou-se alvo de um mandado de prisão na semana passada, após ter ignorado três intimações para depor.

Sua partida vinha sendo organizada há duas semanas e as negociações contaram com a participação do ex-presidente espanhol José Luiz Rodríguez Zapatero e importantes autoridades venezuelanas, como o presidente da Assembleia Nacional do país, Jorge Rodríguez, e a vice-presidente Delcy Rodríguez — quem tornou pública a saída do ex-diplomata.