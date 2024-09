Forças policiais de Maduro encerram cerco à Embaixada da Argentina em Caracas

As forças policiais do governo da Venezuela cessaram na tarde deste domingo o cerco que mantinham no entorno da Embaixada da Argentina em Caracas, informou a mídia local. Os agentes encapuzados, que cercavam desde sexta-feira os arredores do prédio onde seis colaboradores da líder da oposição, María Corina Machado, estavam abrigados, deixaram o local e o fornecimento de energia foi restabelecido. O cerco foi encerrado após a saída repentina do candidato da oposição Edmundo González Urrutia para a Espanha, onde receberá asilo.

Na véspera, o regime do ditador Nicolás Maduro revogou "de maneira imediata" a autorização para que o local ficasse sob custódia do governo do Brasil no país, alegando suposto planejamento de atos terroristas por "fugitivos da Justiça venezuelana que nela estão abrigados" no local. Uma fonte do governo brasileiro em Caracas disse ter recebido "com surpresa" a notícia, e o Itamaraty afirmou, em nota, que só deixará a custódia quando outro país assumir o local.

Depois de cortar as relações diplomáticas com a Venezuela, após a contestada eleição presidencial de 28 de julho, o governo argentino, comandado por Javier Milei, pediu ao Brasil para que representasse seus interesses na Venezuela, e assumisse a custódia da embaixada e da residência do embaixador — os dois locais estavam sendo custodiados pelo governo brasileiro desde o começo de agosto.

Na ocasião, Milei, que tem uma relação tumultuada com o Palácio do Planalto, agradeceu a iniciativa e destacou os "laços de amizade" entre os dois países ao se referir ao Brasil, que teve a bandeira hasteada na sede diplomática no dia 1º de agosto.