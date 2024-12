FAB deve auxiliar autoridades do Cazaquistão sobre queda de avião fabricado pela Embraer

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) pediu nesta quinta-feira, 26, que seja feita uma investigação "aprofundada" a respeito do que causou a queda do avião comercial da Azerbaijan Airlines, que caiu no Cazaquistão na última quarta-feira, 25, dia de Natal, após decolar de Baku, capital do Azerbaijão, com destino a Grozny, na Rússia.

“Nossos pensamentos e orações estão com as famílias e vítimas do voo J28243 da Azerbaijan Airlines. Desejamos aos feridos no acidente uma rápida recuperação e pedimos a realização de uma investigação completa”, disse o porta-voz da OTAN, Farah Dakhlallah, em uma mensagem nas redes sociais.

O acidente ocorreu próximo à cidade de Aktau (Cazaquistão), depois que o avião não conseguiu pousar na cidade russa de Grozny (Chechênia) e causou a morte de 38 pessoas.

Em conferência de imprensa, o porta-voz da Procuradoria-Geral do Azerbaijão, Kanan Zeinalov, garantiu que especialistas do Azerbaijão e do Cazaquistão estão a trabalhar em conjunto para esclarecer as causas da tragédia, a quem foi hoje anunciado a adesão de especialistas brasileiros

Cenipa deve auxiliar investigações

A aeronave foi fabricada pela brasileira Embraer, sediada em São José dos Campos (SP). Em nota obtida pela Folha de S. Paulo, a Força Aérea Brasileira (FAB) informou que o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), órgão brasileiro de investigação de acidentes aeronáuticos, está em contato com a agência cazaque para a prestação de um eventual suporte técnico que aquela autoridade julgue necessário.

Na mesma nota, a FAB informou que de acordo com "os protocolos estabelecidos no Anexo 13 à Convenção sobre Aviação Civil Internacional de 1944, cabe ao país em cujo território se deu um acidente aeronáutico instituir uma investigação sobre as circunstâncias da ocorrência, sendo, também, o responsável pela condução da investigação".

Até agora, versões como a colisão da aeronave com um bando de pássaros e a explosão de um cilindro de oxigênio a bordo do avião eram consideradas possíveis causas do desastre aéreo.

No entanto, vários blogueiros militares russos pró-guerra, incluindo o Fighterbomber, notaram que a aeronave foi possivelmente abatida pelas defesas aéreas russas, observando que supostos impactos de estilhaços são vistos em imagens dos destroços da fuselagem do avião.

Com informações de Agência EFE