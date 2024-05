Stormy Daniels detalha encontro com Trump durante julgamento em Nova York

Um dos momentos mais aguardados do julgamento de Donald Trump em Nova York ocorreu nesta terça-feira, 7: a ex-atriz pornô Stormy Daniels veio a público e deu seu depoimento.

Daniels, cujo nome real é Stephanie Clifford, detalhou, em uma audiência, como conheceu Trump, teve relações sexuais com ele e depois negociou um acordo de silêncio sobre o ocorrido. O republicano nega ter se relacionado com ela.

Trump está sendo julgado pela acusação de ter feito pagamento de suborno a Daniels de modo irregular, para que ela não contasse publicamente que teria tido um caso com ele. O republicano é acusado de falsificar documentos contábeis para ocultar o pagamento de US$ 130 mil (R$ 684 mil na cotação atual) a Daniels a poucos dias das eleições de 2016, nas quais derrotou a democrata Hillary Clinton.

Na audiência desta terça, a atriz contou que conheceu Trump durante um torneio de golfe no lago Tahoe, na região da Califórnia, no qual o empresário estava competindo e ela foi convidada por ser famosa. Os dois se cumprimentaram brevemente e, mais tarde, um segurança de Trump a procurou e disse que o bilionário gostaria de jantar com ela.

Inicialmente, Daniels negou o convite, mas depois aceitou. Daniels foi até a suíte de Trump. O empresário a teria recebido de pijamas. Ela pediu que ele se vestisse de forma adequada, e Trump teria concordado e se trocado.

Segundo ela, durante a conversa, eles falaram sobre oportunidades negócios envolvendo a pornografia e que os dois poderiam fazer parcerias. Na época, Trump apresentava o programa "O Aprendiz" e atuava em negócios diversos na área de mídia.

Daniels disse que foi ao banheiro e, quando voltou, Trump estava de cueca. Ela contou que tentou sair do quarto, mas o empresário bloqueou a porta. Ele teria dito "Pensei que você fosse séria sobre isso" e "este é o único caminho para sair"

A atriz disse que depois disso teve um 'apagão' e que a próxima coisa que lembra é estar sem roupas e em meio a uma relação sexual com Trump. Depois disso, ela deixou o local. Daniels disse que viu o empresário em um evento na noite seguinte e que ele a apresentou a alguns conhecidos, como sendo sua amiga. Ela disse ter se encontrado com Trump pela última vez em 2007.

Sobre o pagamento de suborno para que ela não falasse sobre o caso, durante as eleições de 2016, Daniels disse que, pelo acordo feito, ela teria de pagar 1 milhão de dólares cada vez que mencionasse o caso. Afirmou também que não fez o acordo motivada pelo dinheiro, mas para que a história fosse esquecida. E que houve demora para o pagamento do valor, de 130 mil dólares.

O depoimento de Daniels deve seguir na parte da tarde. O julgamento de Trump é realizado em Nova York e a decisão caberá a um júri.

Se ele for condenado por falsificação de documentos contábeis, a pena máxima é de um ano de prisão. Se o júri estiver convencido de que ele falsificou documentos para violar as leis eleitorais, a pena máxima é de quatro anos. Em qualquer caso, o juiz pode impor apenas uma multa ou uma pena alternativa, como liberdade condicional, considerando a idade de Trump, 77 anos, e o fato de esta ser a sua primeira condenação criminal.

Esta é a primeira vez que um ex-presidente dos EUA é alvo de um julgamento criminal. Além deste caso, Trump é réu em mais de 90 acusações, que incluem suas ações para tentar reverter o resultado das eleições de 2020 e o desvio de documentos secretos. A Suprema Corte também analisa se o republicano teria direito à imunidade presidencial plena, incluindo processos iniciados depois que ele deixou o cargo. A decisão deve sair nas próximas semanas.