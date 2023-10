Como funciona a eleição na Argentina? Veja datas e quem são os candidatos

No próximo domingo, 22, os argentinos vão às urnas para o primeiro turno das eleições que vão definir o próximo presidente do país. Após primárias realizadas em agosto, cinco candidatos seguem na disputa.

O representante peronista e atual ministro da Fazenda, Sergio Massa; o ultradireitista Javier Milei, a ex-ministra de Segurança, Patricia Bullrich, o governador de Córdoba, Juan Schiaretti e Myriam Bregman, candidata da extrema-esquerda, disputam a preferência do eleitorado.

Entre os principais desafios do próximo presidente argentino estão a inflação de quase 140%, uma crise cambial e as contas públicas esgotadas. O país tem ainda 40% da população na pobreza. Na última semana, o instituto de estatística da Argentina registrou a inflação mais alta para um mês desde fevereiro de 1991, e sendo o segundo mês seguido de inflação de dois dígitos. Além disso, o valor do dólar disparou e pela primeira vez ultrapassou a barreira dos 1.000 pesos argentinos.

Como funcionam as eleições na Argentina?

A eleição na Argentina começa ainda no Paso, as Primárias Abertas, Simultâneas e Obrigatórias. Os eleitores de 17 a 70 anos são obrigados a escolher entre os candidatos de cada coligação. Quem não atingir 1,5% dos votos fica fora da disputa. O modelo foi pensado para reduzir o número de candidatos no primeiro turno, e serve também como termômetro real de como andam as intenções de voto dos argentinos. A etapa acontece no país desde 2009.

Como e quando é o primeiro turno na Argentina?

O primeiro turno acontece neste domingo, 22 de outubro. A Argentina tem um sistema de votação parecido com o do Brasil: há eleição presidencial em dois turnos. Caso nenhum candidato supere 45% dos votos, ou 40% com mais de 10% à frente do segundo colocado, os dois mais votados disputam a etapa final, em 19 de novembro. O próximo presidente tomará posse em 10 de dezembro, para um mandato de quatro anos, até dezembro de 2027.