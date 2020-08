Com indicação de Kamala, Biden mantém liderança sobre Trump

A escolha da democrata Kamala Harris como sua companheira de chapa manteve o candidato à Casa Branca Joe Biden como o favorito nas eleições americanas deste ano.

A primeira pesquisa divulgada após o anúncio de Kamala aponta que os democratas mantém Biden em um patamar de pelo menos 10 pontos de vantagem contra Donald Trump, o atual presidente, do partido Republicano.

De acordo com a pesquisa incomendada pelo Washington Post e pela rede ABC, 53% dos eleitores preferem Biden e Kamala, contra 41% que preferem Donald Trump e seu vice, Mike Pence.

A perda de vantagem de Donald Trump é apontada por cientistas políticos e por analistas das pesquisas como consequência dos problemas da sua administração em conter a pandemia do novo coronavírus. Em março, antes do agravamento da doença, a diferença entre Biden e Trump era de dois pontos.

Os Estados Unidos são o país com o maior número de casos de covid-19 no mundo, com 5,4 milhões de pessoas infectadas.

Nesta segunda-feira, os democratas começaram iniciaram sua convenção, com um clima de otimismo cauteloso, de acordo com o jornal americano. A convenção vai oficializar a candidatura presidencial de Joe Biden, mas sem a tradicional festa para evitar aglomerações.

Apoio a Kamala Harris

A pesquisa também verificou o apoio dos americanos à escolha de Biden por Kamala Harris. A maioria dos americanos (54%) disse que apoia a escolha de Harris por Biden, embora as opiniões divirjam significativamente ao longo de linhas partidárias.

Entre os democratas, 86% aprovam a escolha de Harris, incluindo 64% que aprovam fortemente.

Entre os republicanos, 55% desaprovam, que inclui 46% que desaprovam fortemente. A maioria dos independentes 52% afirma que aprova, enquanto 29 por cento desaprova a decisão de Biden.

Senadora pela Califórnia, Kamala disputou as primárias do Partido Democrata e só não seguiu em frente por falta de recursos para continuar a campanha. Ela é conhecida pelo eleitorado americano, vem de uma família multirracial e defende questões caras a uma boa parte da população, como a reforma da polícia e o corte de impostos para famílias de classe média.

