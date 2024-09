Cidade da China sofre com 'tempestade de roupas íntimas'; entenda

Não é só o Brasil que está passando por uma onda de calor sem precedentes. Na China, autoridades da cidade de Chongqing tentaram diminuir os efeitos das altas temperaturas usando mísseis semeadores de nuvens para trazer chuva artificialmente. No entanto, a ideia não saiu conforme o planejado. A megacidade de 32 milhões de habitantes foi atingida por um evento climático incomum — uma "tempestade de roupas íntimas", de acordo com o Guardian.

Denominada "a crise das roupas íntimas de Chongqing de 9/2", uma tempestade de vento inesperada na segunda-feira trouxe rajadas de até 122 km/h, espalhando roupas sujas das sacadas dos arranha-céus da cidade. O Douyin, aplicativo chinês 'irmão' do TikTok, estava cheio de vídeos de calças e sutiãs voando pelos céus, caindo na rua e prendendo em árvores.

"Eu tinha acabado de sair e de repente começou a chover forte e roupas íntimas caíram do céu", postou uma moradora, Ethele, na plataforma de mídia social Weibo.

"Quem vai me compensar pelo meu dano emocional?", brincou uma pessoa que perdeu seu novo conjunto Calvin Klein.

Outra rebateu: "Na verdade, é bem romântico. Você pode até pegar a cueca da sua paixão enquanto caminha pela rua.”

Calor sufocante

Chongqing e a região ao redor estavam sufocando há mais de uma semana em temperaturas extremas que já haviam atrasado o retorno das escolas e universidades. Em um esforço para reduzir as temperaturas e aliviar as condições de seca, as autoridades recorreram na semana passada à tecnologia de semeadura de nuvens, enviando quase 200 foguetes para o céu.

As autoridades disseram que funcionou e a chuva chegou logo. Mas na segunda-feira, a tempestade de vento repentina atingiu sem aviso, e os moradores associaram os dois — embora isso tenha sido rejeitado pelas autoridades, segundo o Guardian.

Dezenas de milhares de comentários foram postados no Weibo, onde mais de 7 milhões de pessoas visualizaram a hashtag “crise da cueca”, que se tornou a 11ª mais popular na China na quarta-feira. Outros 18 milhões se engajaram com uma hashtag sugerindo "se você acha que errou no trabalho, pense no Chongqing Meteorological Bureau".

Zhang Yixuan, vice-diretor do Chongqing Weather Modification Office, defendeu o trabalho do governo em uma coletiva de imprensa na quarta-feira. Zhang disse que os ventos, que também derrubaram outdoors e árvores, eram uma convecção natural, e não causada pela semeadura de nuvens.

"Definitivamente há ventos fortes, mas isso é causado por condições naturais. Chuvas artificiais não causarão clima extremo", disse Zhang.

Independentemente disso, o incidente agora vinculou o mau tempo com cuecas boxer voadoras nas mentes dos moradores de Chongqing. Chuvas fortes foram previstas novamente no final da semana passada. Moradores entraram no espírito da coisa: alertaram os vizinhos para lavarem a roupa. Se fossem atingidos por peças íntimas, que estivessem perfumadas pelo menos.