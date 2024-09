Conta de luz mais cara e calor recorde: veja dicas de como economizar energia

A partir deste mês, as contas de luz serão sobretaxadas com a bandeira vermelha patamar 2, nível mais alto de tarifas. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou a medida na última sexta-feira, 30, para incentivar a economia de energia em meio a uma seca que reduziu o nível dos reservatórios.

É a primeira vez que a bandeira 2 é acionada desde agosto de 2021. Com isso, haverá um acréscimo de R$ 7,877 na tarifa a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. E a sobretaxa virá justamente nu momento em que o Brasil deve registrar o setembro mais quente de sua série histórica.

A partir desta terça-feira, 3, uma onda de calor deve levar as temperaturas a cerca de 5ºC acima da média e se espalhar principalmente por partes das regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste do país. Como lidar com o calorão sem ir à falência na hora que chegar a conta de luz? Veja abaixo dicas para economizar energia, inclusive na hora de ligar o ar-condicionado.

Ar-condicionado

No calor, os aparelhos de refrigeração consomem mais energia para funcionar. O acréscimo pode ser de até 20% no consumo de energia para cada 5°C a 10°C acima da temperatura ambiente padrão para a qual o refrigerador foi projetado, segundo a empresa de energia EDP.

O mesmo vale para a geladeira e para o freezer, que exigem maior consumo de energia para rejeitar o calor do ambiente e atingir a temperatura interna programada.

Veja como economizar no ar-condicionado

Temperatura estável: ligar o aparelho no mínimo para resfriar rapidamente o ambiente acaba consumindo mais energia. O ideal é já acioná-lo na temperatura desejada.

Sem liga e desliga: desligar o aparelho depois de atingir uma temperatura confortável e voltar a ligá-lo para resfriar o ambiente novamente também é uma má ideia.

Limpeza do filtro: é preciso ser feita pelo menos uma vez por mês. Em locais com muita exposição à poeira, a higienização deve ser feita quinzenalmente.

Sem varrer o quarto: Não varra o cômodo com o ar ligado. Com a movimentação da poeira, o eletrodoméstico pode aspirá-la, podendo diminuir a vida útil do aparelho.

Vedação: portas e janelas devem ficar bem fechadas e vedadas. Isso evita que o ar trabalhe desnecessariamente.

Incidência de luz solar: evite expor o aparelho ao sol ou posicioná-lo próximo de outros equipamentos elétricos. Isso faz com que o ar-condicionado consuma mais energia para atingir a temperatura ideal. Desligue lâmpadas e outros aparelhos que não estejam em uso no cômodo, já que eles emitem calor.

Proteção extra: janelas com películas antirreflexo ajudam no isolamento térmico. Isso também diminui o consumo de energia do aparelho para baixar a temperatura do ambiente.

Na hora de comprar: o selo Procel informa a eficiência energética do condicionador de ar. É um indicador necessário para fugir de aparelhos gastões.

Inverter: uma boa pedida também são os aparelhos inverter. Mais econômicos e comuns nos modelos split, já há modelos de janela que possuem essa tecnologia.

Uso consciente: ao se ausentar muito tempo do cômodo, a melhor opção é desligar o aparelho.

Ventilador em vez de ar-condicionado

Os ventiladores de teto são a forma mais em conta para arejar um ambiente. Quando utilizados na velocidade média podem consumir até um décimo do gasto de um ar-condicionado.

Mas cuidado, um número excessivo de aparelhos ligados pode elevar consideravelmente sua conta.

Abre e fecha da geladeira

A geladeira corresponde em média a 30% do consumo total de uma casa. Antes de abrir a geladeira pense no que precisa, ou seja, diminua o tempo em que a porta ficará aberta.

Recomenda-se que geladeiras sejam instaladas afastadas da parede em pelo menos 10 cm. Além disso, verifique as vedações de borracha da porta, para evitar entrada de calor externo.

Elas devem ficar longe de locais quentes, como locais que pegam sol ou perto do fogão.

Não seque roupas atrás da geladeira e não guarde alimentos muito quentes.

Máquina de lavar e ferro de passar roupa

Na hora de lavar roupa, o recomendado é esperar acumular a quantidade de peças suficiente para usar a máquina em sua capacidade máxima.

Isso também vale para o ferro de passar roupa. O ideal é reunir um volume de peças e passar todas de uma vez.

Com o calor, hábitos do inverno devem ser deixados de lado. O chuveiro elétricodeve estar na posição “verão” ou, preferencialmente, desligado.

Tome banhos mais curtos e feche o registro de água ao se ensaboar ou colocar xampu no cabelo. Afinal, o chuveiro elétrico não gasta energia enquanto desligado.

Uso de lâmpadas LED

A substituição de lâmpadas incandescentes pelas de LED pode gerar uma redução de 75% a 85% no consumo de energia. Além disso, essas lâmpadas duram mais. Em relação às lâmpadas fluorescentes, a economia é de cerca de 40%

Outros aparelhos

Invista também em aparelhos classificados com alta eficiência energética e desligue da tomada os equipamentos que usa esporadicamente, como som e DVD. Se a TV não estiver em uso, desligue-a também.

O carregador de celular, se não estiver em uso, deve ser retirado da tomada.

Em sempre que deixar um ambiente, desligue a luz e faça uso da luz natural, abrindo bem janelas e cortinas.