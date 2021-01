China registra primeira morte por coronavírus em oito meses

A China anunciou nesta quinta-feira (noite de quarta, 13, no Brasil) a primeira morte por covid-19 em oito meses, enquanto o país tenta frear novos surtos com ‘lockdowns’ e se prepara para a chegada de especialistas da Organização Mundial da Saúde para estudar a origem da pandemia.

A Comissão Nacional da Saúde não deu detalhes sobre o falecimento desta nova vítima do coronavírus, exceto que ocorreu na província de Hebei, onde o governo confinou várias cidades. A última morte por covid-19 na China remontava a maio de 2020.

De acordo com o balanço oficial, 4.635 pessoas morreram no país de covid-19, vírus que já causou quase 2 milhões de mortes no mundo.

Uma equipe formada por 10 pesquisadores da Organização Mundial da Saúde planeja chegar ao país nesta quinta-feira para investigar a origem da pandemia em Wuhan (região central da China), onde o vírus foi detectado pela primeira vez no final de 2019.

As autoridades chinesas anunciaram 138 novos casos na quinta-feira. Este é o maior saldo diário desde março passado.