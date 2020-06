China apoia reeleição de Trump por prever “erosão das alianças dos EUA”

Autoridades do governo da China afirmaram à Bloomberg que apoiam mais quatro anos de gestão Trump nos Estados Unidos, apesar da disputa ininterrupta travada pelo presidente americano com o país asiático desde sua primeira vitória, em 2016.

As razões para o apoio, no entanto, não são amigáveis: segundo oficiais chineses, mais quatro anos de governo Trump podem culminar com a “erosão das alianças americanas” e, assim, superar “qualquer dano causado à China decorrente de disputas comerciais e instabilidade geopolítica”.

“Se [Joe] Biden for eleito, acredito que isso poderia ser mais perigoso para a China, porque ele trabalhará com aliados para nos atingir, enquanto Trump está destruindo alianças dos EUA”, disse Zhou Xiaoming, um ex-negociador chinês e ex-representante em Genebra à Bloomberg. Outras quatro autoridades afirmaram ter o mesmo sentimento.

Segundo relatos de americanos, nas últimas semanas aumentaram os contatos de chineses influentes com intenção de obter informações sobre quem vencerá o pleito eleitoral, marcado para novembro.