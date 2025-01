Governo chinês apresenta medidas para fortalecer o mercado de capitais e economia

O Escritório de Informação do Conselho de Estado da China (SCIO) revelou um pacote de reformas econômicas voltadas para atrair fundos de médio e longo prazo ao mercado de capitais, promovendo um desenvolvimento de alta qualidade.

Wu Qing, presidente da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (CSRC), destacou medidas como a expansão gradual da cobertura de pensões corporativas. Empresas qualificadas poderão oferecer aos funcionários a opção de realizar escolhas de investimento dentro desses esquemas, enquanto gestores de fundos de pensão corporativa adotarão estratégias diversificadas de investimento.

Investimentos em ações e fundos de seguros

Entre os principais objetivos apresentados, Wu destacou a meta de aumentar em pelo menos 10% ao ano o valor de mercado das ações A em posse de fundos públicos nos próximos três anos.

A CSRC também anunciou a segunda fase de pilotos de investimentos de longo prazo em ações por fundos de seguros, com um valor planejado de 100 bilhões de yuans (cerca de US$ 13,7 bilhões). Além disso, grandes seguradoras estatais passarão a alocar 30% dos prêmios recém-arrecadados em ações A a partir de 2025.

Impactos no setor imobiliário

Xiao Yuanqi, vice-diretor da Administração Nacional de Regulação Financeira, detalhou políticas para otimizar os investimentos de fundos de seguros, reforçando o papel das seguradoras no mercado de capitais e na estabilidade do setor financeiro.

No mercado imobiliário, Xiao revelou que os compromissos de crédito para projetos da “lista branca” atingiram 5,6 trilhões de yuans (cerca de US$ 769,4 bilhões) até 22 de janeiro. A medida reflete o esforço do governo em estabilizar o setor imobiliário, que é essencial para a economia chinesa.

As medidas anunciadas buscam fortalecer o mercado de capitais, promover a estabilidade econômica e garantir o desenvolvimento sustentável dos setores financeiro e imobiliário, que são fundamentais para o futuro da economia chinesa.