Charles III é oficialmente anunciado como rei em cerimônia real

O rei Charles III foi oficialmente anunciado como monarca da Grã-Bretanha no sábado, em uma cerimônia cheia de pompa, de tradição antiga e simbolismo político - e, pela primeira vez, transmitida ao vivo.

Charles se tornou rei automaticamente após sua mãe, a rainha Elizabeth II, morrer na quinta-feira, mas a cerimônia de adesão é um passo constitucional e cerimonial fundamental para apresentar o novo monarca ao país.

Receba as notícias mais relevantes do Brasil e do mundo toda manhã no seu e-mail. Cadastre-se na newsletter gratuita EXAME Desperta.

Dezenas de políticos do passado e do presente, incluindo a primeira-ministra Liz Truss e cinco de seus antecessores, reuniram-se nos apartamentos ornamentados do Palácio de St. James para a reunião do Conselho de Adesão.

Eles se encontraram sem Charles, confirmando oficialmente seu título, rei Charles III. O rei se juntou a eles para fazer uma declaração pessoal, prometendo seguir o "exemplo inspirador" de sua mãe ao assumir os deveres de monarca.

O novo rei aprovou formalmente uma série de ordens - incluindo uma que declara feriado no dia do funeral de sua mãe. A data do funeral de estado não foi anunciada, mas espera-se que seja por volta de 19 de setembro.

Esta é a primeira vez que a cerimônia de adesão é realizada desde 1952, quando a rainha Elizabeth II assumiu o trono.

Charles foi acompanhado na cerimônia por sua esposa Camilla, a rainha consorte, e seu filho mais velho, o príncipe William. William é agora herdeiro do trono e conhecido pelo título de Charles, Príncipe de Gales.

A cerimônia terminou com um oficial real proclamando publicamente o rei Charles III como monarca de uma sacada do palácio - uma relíquia de séculos passados, quando esta teria sido a primeira confirmação oficial que o público teve de seu novo soberano.

LEIA TAMBÉM: