Avião fabricado pela Embraer cai no Cazaquistão com 67 pessoas a bordo

Um avião comercial da companhia Azerbaijan Airlines caiu nesta quarta-feira próximo à cidade de Aktau, às margens do Mar Cáspio, no Cazaquistão. A aeronave do modelo Embraer 190, que fazia o trajeto entre Baku, capital do Azerbaijão, e Grozny, capital da república caucasiana russa da Chechênia, transportava 67 pessoas, das quais 32 sobreviveram, segundo as autoridades.

De acordo com a companhia aérea, 62 passageiros e cinco membros da tripulação estavam a bordo do avião, que "fez um pouso de emergência" a três quilômetros de Aktau. Entre eles havia 37 cidadãos azerbaijanos, seis cazaques, três quirguizes e 16 russos, informou o Ministério dos Transportes do Cazaquistão.

Vídeos publicados pela imprensa russa mostram o momento do impacto do avião contra o solo, o que provocou um grande incêndio. Outras imagens mostram o avião no chão, parcialmente carbonizado, com a parte da frente completamente destruída.

Após o impacto, "o avião sofreu um incêndio", afirmou o Ministério de Situações de Emergência do Cazaquistão, que enviou 150 agentes das unidades de emergência ao local. Uma equipe de investigadores azerbaijanos também foi enviada para a região. Sobreviventes da queda

Segundo autoridades do Azerbaijão, as 32 pessoas que sobreviveram, incluindo duas crianças, foram hospitalizadas. Um voo especial foi enviado da capital do Cazaquistão, Astana, com médicos especialistas para tratar os feridos, disse o Ministério da Saúde.