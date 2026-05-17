'Castelo do Drácula' firma aliança com o gerente do legado de Elvis Presley

O Castelo de Bran, um dos locais mais visitados da Romênia devido à sua ligação com Drácula, firmou uma parceria com o empresário americano Joel Weinshanker, conhecido por seu papel na gestão e desenvolvimento turístico do legado de Elvis Presley em sua mansão 'Graceland'.

Segundo a família Habsburgo, proprietária da fortaleza, que falou com a agência EFE, o acordo visa fortalecer sua imagem internacional e atrair um número maior de visitantes, especialmente da Europa Ocidental e dos Estados Unidos.

"A família formalizou uma aliança com Joel Weinshanker, que se junta como parceiro estratégico, com o objetivo de fortalecer a posição do castelo como um destino internacional de primeira linha", diz o comunicado, enfatizando que os Habsburgos continuam sendo os proprietários do castelo.

Alguns meios de comunicação romenos afirmaram que Weinshanker havia comprado a maioria das ações do castelo.

Graceland é a antiga residência do cantor e ator Elvis Presley (1935-1977) em Memphis (EUA), transformada em museu e uma das principais atrações turísticas dedicadas ao seu legado.

Uma conexão literária com o imaginário vampírico

A colaboração visa impulsionar o desenvolvimento turístico do castelo e seus arredores na região de Brasov, bem como melhorar sua gestão cultural e comercial, em um enclave que já recebe cerca de um milhão de visitantes por ano e se consolidou como um dos destinos mais movimentados do país.

O Castelo de Bran tem receitas que, segundo a imprensa romena, atingiram cerca de 12 milhões de euros em 2024 e um lucro estimado em 6 milhões.

Apesar de sua fama mundial, historiadores enfatizam que não há evidências de que Vlad Tepes, o príncipe da Valáquia do século XV que inspirou parcialmente a figura de Drácula, tenha vivido ou sequer visitado a fortaleza.

No entanto, a associação com o mito consolidou-se graças ao romance do escritor irlandês Bram Stoker, publicado no século XIX, no qual o castelo descrito pelo autor se assemelha ao Castelo de Bran.

Essa conexão literária transformou o castelo em um destino turístico no imaginário dos vampiros, embora não haja nenhuma ligação direta com o romance ou com a figura histórica que o inspirou.

A fortaleza, localizada nos Montes Cárpatos, perto de Brasov, foi construída no início do século XIII pelos Cavaleiros Teutônicos e desempenhou um papel defensivo fundamental durante a Idade Média, protegendo a rota comercial entre a Valáquia e a Transilvânia.