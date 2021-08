Casa Branca reitera importância de parceria dos EUA com o Brasil

A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou nesta sexta-feira que os Estados Unidos reiteraram a importância de sua parceria com o Brasil, e que esta é uma das mais importantes para o país. Questionada em coletiva de imprensa sobre a visita do conselheiro de Segurança Nacional americano Jake Sullivan a Brasília, onde se encontrou na quinta-feira com o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, Psaki respondeu que o representante reforçou que os países precisam trabalhar juntos em objetivos climáticos, vacinas, e no Build Back Better, plano do governo dos EUA para infraestrutura.

De acordo com a porta-voz, a administração apontou que advoga por eleições livres e democráticas.

Ainda nas relações com o Brasil, "mudanças climáticas e desmatamento são sempre temas importantes", destacou Psaki.

A viagem de Sullivan pela América do Sul começou pela Argentina e terminou no Brasil, no que foi apontado como um reforço da importância da região para o atual governo.

Sobre a pandemia, a porta-voz afirmou mais uma vez que o governo apoia planos de entidades públicas e privadas para impulsionar a vacinação, e citou o caso da United Airlines, uma das empresas que recentemente passou a exigir a imunização de seus funcionários. "Não vamos entrar em lockdown, estamos em uma posição melhor do que quando entramos", reforçou Psaki, indicando ainda que os planos da administração são de que todas as escolas do país estejam abertas no outono do Hemisfério Norte.