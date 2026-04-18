Um grave acidente na BR-251 envolvendo uma carreta, um caminhão e uma van de saúde do município de São João Paraíso deixouduas pessoas mortas e oito feridas na manhã deste sábado, 18, na altura de Grão Mogol, no Norte de Minas Gerais.
De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, a carreta tombou na pista no sentido Salinas e atingiu os outros dois veículos que trafegavam pela rodovia. Os dois ocupantes da carreta morreram ainda no local.
Grão Mogol - Acidente na BR-251, altura do KM 428 nesta manhã (18). Uma carreta bitrem que seguia no sentido Salinas tomba e atinge caminhão e van no sentido contrário. 10 vítimas: 2 fatais (óbito no local) 8 feridas, sendo duas em estado grave.@prf_mg#bombeirosmg#cbmmg 🚒🚁 pic.twitter.com/GUb7oJyZL5
Outras oito pessoas ficaram feridas no acidente na BR-251, entre elas uma criança de 5 anos e uma mulher com traumatismo craniano. Ambas foram socorridas em estado grave pelo helicóptero Arcanjo do CBMMG e levadas para a Santa Casa de Montes Claros.
Equipes da Polícia Rodoviária Federal e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência também foram acionadas para atendimento da ocorrência. A rodovia ficou completamente interditada após a colisão.