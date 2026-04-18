Um grave acidente na BR-251 envolvendo uma carreta, um caminhão e uma van de saúde do município de São João Paraíso deixou duas pessoas mortas e oito feridas na manhã deste sábado, 18, na altura de Grão Mogol, no Norte de Minas Gerais.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, a carreta tombou na pista no sentido Salinas e atingiu os outros dois veículos que trafegavam pela rodovia. Os dois ocupantes da carreta morreram ainda no local.

Grão Mogol - Acidente na BR-251, altura do KM 428 nesta manhã (18).

Uma carreta bitrem que seguia no sentido Salinas tomba e atinge caminhão e van no sentido contrário.

10 vítimas:

2 fatais (óbito no local)

8 feridas, sendo duas em estado grave.@prf_mg #bombeirosmg #cbmmg 🚒🚁 pic.twitter.com/GUb7oJyZL5 — Bombeiros_MG (@Bombeiros_MG) April 18, 2026

Outras oito pessoas ficaram feridas no acidente na BR-251, entre elas uma criança de 5 anos e uma mulher com traumatismo craniano. Ambas foram socorridas em estado grave pelo helicóptero Arcanjo do CBMMG e levadas para a Santa Casa de Montes Claros.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência também foram acionadas para atendimento da ocorrência. A rodovia ficou completamente interditada após a colisão.