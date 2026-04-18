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Carreta tomba na BR-251em MG na BR-251; dois mortos e oito feridos

Vítimas fatais estavam na carreta que tombou na rodovia

(Bombeiros de Minas Gerais)

(Bombeiros de Minas Gerais)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 18 de abril de 2026 às 17h14.

Um grave acidente na BR-251 envolvendo uma carreta, um caminhão e uma van de saúde do município de São João Paraíso deixou duas pessoas mortas e oito feridas na manhã deste sábado, 18, na altura de Grão Mogol, no Norte de Minas Gerais.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, a carreta tombou na pista no sentido Salinas e atingiu os outros dois veículos que trafegavam pela rodovia. Os dois ocupantes da carreta morreram ainda no local.

Outras oito pessoas ficaram feridas no acidente na BR-251, entre elas uma criança de 5 anos e uma mulher com traumatismo craniano. Ambas foram socorridas em estado grave pelo helicóptero Arcanjo do CBMMG e levadas para a Santa Casa de Montes Claros.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência também foram acionadas para atendimento da ocorrência. A rodovia ficou completamente interditada após a colisão.

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